Castel Volturno – Conte ha parlato ai suoi ragazzi: “Non bisogna distrarsi, tutto è ancora in gioco in questi 270 minuti”

Ieri, al Centro sportivodi Castel Volturno, Antonio Conte ha voluto fare un discorso alla squadra, in vista di questo trittico finale di campionato, che, domenica sarà impegnata in casa contro il Genoa. L’allenatore salentino ha intesso avvisare i suoi delle insidie che possono nascondere queste tre partite che ci separano dal termine. Il mister, infatti, ha chiesto di non distrarsi e di tenere al massimo la concentrazione,perchè tutto è ancora in gioco. Ci sono ancora 270 minuti da disputare, in cui tutto può succedere. L’obiettivo societario era l’accesso alla Champions, ma ora esiste la grossa chance di regalare un sogno alla città e alla tifoseria, perciò occorre dare l’anima per far si che il sogno diventi realtà .Queste le parole del mister, alla vigilia del rush conclusivo stagionale. Lui è un vincente nato e questa cosa, l’ha impressa anche nella mente dei suoi calciatori.