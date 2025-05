ANTEPRIMA PATITA NAPOLI vs GENOA – Probabili formazioni e statistiche del possibile match scudetto

Il Napoli si prepara ad incontrare, per la terzultima di campionato, il Genoa di Vieira, ex calciatore dell’Inter che ha promesso che farà di tutto per ostacolare gli azzurri verso il tricolore. La sfida col Grifone è in programma, domenica 11 maggio, ore 20,45, allo stadio di Fuorigrotta che sarà colmo in ogni ordine di posto, come del resto, avviene, ormai da tante gare. I partenopei, vincendo, metterebbero una seria ipoteca sulla vittoria finale di questo avvincente torneo che li ha visti protagonisti assoluti con i nerazzurri di Simone Inzaghi, che rincorrono a – 3. Sulla carta, l’impegno non è poi così proibitivo, anche perchè i rossoblù non hanno più niente da chiedere alla stagione, essendo già salvi. Però, in passato, ricordiamo formazioni retrocesse o senza grosse velleità dare dei dispiaceri alle più blasonate avversarie in corsa per il titolo. Ricordate Roma – Lecce, Napoli – Perugia, Verona – Milan? Sappiamo bene cosa accadde. Questo quarto scudetto, tuttavia, può perderlo solo il Napoli e sarebbe una follia, da non credere ai propri occhi. In riferimento alla probabile formazione, Conte, stante le assenze, si affiderà ad una sorta di 4/4/2, con Raspadori accanto a Lukaku, al fine di favorire gli inserimenti dello scozzese goleador McTominay, premiato miglior calciatore del mese di aprile. Per il resto, la difesa sarà la stessa vista all’opera a Lecce, così come a centrocampo, ci saranno Anguissa e Lobotka, recuperato, titolari. Più difficilmente prevedibili, invece le mosse del tecnico francese, il quale ha annunciato una piccola rotazione, inserendo in squadra qualche giovane promettente. Ciò non significa che farà da sparring partner all’undici azzurro, per il quale, la vittoria è indispensabile per continuare il viatico verso la meta tanto ambita dalla tifoseria napoletana. Ma vediamo, adesso, i possibili schieramenti di Napoli e Genoa:

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Olivera, Spinazzola; Politano, Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori. All. Conte.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, de Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy; Messias, Ahanor; Pinamonti.

Andiamo, quindi, come sempre, alle statistiche della sfida di dopodomani: la squadra campana ha disputato, in passato, contro i liguri, 126 partite, suddivise tra A, B, Coppa Italia e Divisione Nazionale, conquistando 48 vittorie, 42 pareggi e subito 36 sconfitte, per un totale di 176 gol fatti e 157 incassati. Il Napoli è reduce da quattro successi di fila senza subire reti. All’andata, gli azzurri ebbero la meglio, in quel del Ferraris di Genova, per 2 a 1, mentre, nello scorso campionato, in casa, la gara finì col risultato di parità di 1 a 1. A dirigere il match è staochiamato l’arbitro Piccinini di Forlì.