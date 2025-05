ESCLUSIVA PA – Mastella: “Il pareggio contro il Genoa mi preoccupa. Forti dubbi sul futuro di Conte a Napoli”

Il pareggio del Napoli contro il Genoa preoccupa Clemente Mastella, sindaco di Benevento. Mastella ha anche espresso perplessità sul futuro di Conte. Ecco quanto dichiarato ai microfoni di PianetAzzurro.

“Dopo il pareggio contro il Genoa sono speranzoso ma anche preoccupato. A Parma speriamo di ottenere quello che ieri sera è stato perso. Si sono avute delle difficoltà nel mantenere il vantaggio. A mio avviso, sia il livello di concentrazione che la gestione della pressione hanno avuto un ruolo importante. Ho avuto anche l’impressione di un calo atletico e non ho visto quella risolutezza che in altre circostanze avevamo visto. Spero che Conte riesca a rimettere a posto la situazione”.

“Sul suo futuro a Napoli – continua – indipendentemente dalla vittoria o meno dello scudetto, ho forti dubbi. Lui immagina un club che abbia una certa continuità, che sia in grado di lottare ogni anno per lo scudetto, ma non solo. Purtroppo questa è una cosa che il Napoli difficilmente può offrire. Molti club se non vincono un anno è un problema. A Napoli no. Questa è la differenza con altre squadre. Credo che Conte vorrà garanzie importanti”.

“Quello che non riesco a capire – conclude Mastella – è questa sorta di provincialismo che esiste verso chi tifa per altre squadre. Anche a Benevento alcuni tifosi mi contestano perchè tifo Napoli. Non ho mai capito perchè altri tifano per squadre come Inter, Milan, Juve e io non potrei tifare per il Napoli. E’ un limite nostro, tipico del meridione. Il tifo non dovrebbe avere circoscrizioni”.