CONFERENZA STAMPA CONTE – “Sentiamo una grossissima responsabilità, domani è in ballo la storia”.

Nel primo pomeriggio di opggi, al Centro Sportivo di Castel Volturno l’allenatore del Napoli, ha tenuto la solita conferenza stsampa della vigilia della parita. Ecco qui di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni, in merito alla delicata trasferta di Parma:

“ Questo, non è un finale di stagione normale, c’è passione ed emotività per un traguardo straordinario che nessuino mai avrebbe immaginato, prima dell’inzio della stagione,.L’obiettivo della società è sempre stato il ritorno in Champions, cosa che abbiamo raggiunto con largo anticipo e con pieno merito. Adesso c’è la possiobiltà di entrare nella storia, tuttavia vi è sempre l’imponderabilità. Quest’ultima si è vista col Genoa, ma ci auguriamo, naturalmente che ciò non accada più. Il pari di domenica nessuno lo ha digerito, però nel calcio può succdere di tutto. Il presente si chiama Parma ed i ragazzi sanno bene cosa significa vincere uno scudetto a Napoli. Provo una grandissima responsabilità, forse anche troppa, sento comunque che sulle mie spalle grava un peso bello ed importante.Dobbiamo pensare solo a noi stessi e al match con gli emiliani, senza guardare in casa d’altri. Il compito di tutti è quello di dare il meglio, poi si vedrtà alla fine.”