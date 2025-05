Elenco dei comuni in provincia di Napoli che allestiranno dei maxischermi, in occasione di Napoli vs Cagliari

Comeè già stato conunicato, nel capoluogo campano saranno allestiti tre maxischermi, nelle maggiori piazze cittadine, ovvero Piazza del Plebiscito, Scampia e Piazza Mercato. Ma vista l’enorme richiesta dei conuni in provincia di Napoli e per evitare un afflusso troppo massiccio dei tifosi azzurri, in città, è stato deciso di prioettare la partita in moltissimi comuni dell’hinterlan napoletano. Ecco, di seguito l’elenco completo:

Acerra, Afragola, Agerola, Arzano, Bacoli, Boscoreale, Boscotrecase, Brusciano, Calvizzano, Cardito, Casalnuovo, Casamicciola Terme, Casola di Napoli, Casoria, Castellammare di Stabia, Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano, Crispano, Ercolano, Frattamaggiore, Frattaminore, Gragnano, Liveri, Marano, Marigliano, Massa di Somma, Monte di Procida, Mugnano, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Pollena Trocchia, Pomigliano d’Arco, Pompei, Portici, Pozzuoli, Qualiano, Quarto, San Gennaro Vesuviano, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, Sant’Anastasia, Sant’Antimo, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Trecase, Tufino, Villaricca e Visciano.

