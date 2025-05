LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – McTominay e Lukaku riportano lo Scudetto a Napoli

Meret 6 – Poco impegnato, al di là di qualche uscita e della parata nel finale, si gode la serata di festa.

Di Lorenzo 6.5 – Cerca di supportare con qualità e continuità l’azione offensiva, sul collaudato asse con Anguissa e Politano.

Rrahmani 6.5 – Aggressivo dietro e pericoloso pure in qualche circostanza offensiva.

Olivera 6 – Fa discreta guardia difensivamente e cerca pure di supportare Spinazzola sulla corsia mancina.

Spinazzola 6.5 – Proiettato costantemente in avanti, tra i suoi piedi numerosi palloni caldi del match.

(Mazzocchi s.v.)

Anguissa 6.5 – In pressione costante, si divide tra supporto offensivo e prima costruzione con risultati soddisfacenti.

(Billing s.v.)

Gilmour 7.5 – Regia lucida e pulita, senza disdegnare qualche inserimento.

McTominay 9 – Trascinatore, come dall’inizio della stagione, decisivo sotto porta e in mezzo al campo. Al gol da cineteca, riesce ad abbinare leadership, lavoro oscuro e preziosi interventi difensivi. Indiscusso uomo copertina di questo Scudetto!

Politano 7 – Autore dell’assist per il bellissimo gol-sblocca gara di McTominay, risulta sempre il più ispirato in fase di creazione di palle gol.

(Neres 6 – Appena entrato spreca una grossa occasione a tu per tu con il portiere. Viene trovato spesso in ripartenza, ma gli manca il killer-instinct.)

Lukaku 7.5 – Mina lo tiene a bada per tutto il primo tempo, ma ad inizio ripresa si scrolla di dosso mesi di alti e bassi e realizza un gol degno dei tempi d’oro.

(Simeone 6 – Utile lottatore per la seconda fase della ripresa.)

Raspadori 6.5 – Disciplinato e pulito nelle giocate, grande lavoro di raccordo in mezzo al campo, anche se poco cercato dai compagni in area.

(Ngonge s.v.)