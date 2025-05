NAPOLI – La lunga notte del Maradona, in città regna un’emozione e una tensione straordinarie

Quest’oggi Napoli e i napoletani vivranno la lunga notte del Maradona, una notte che milioni di tifosi partenopei si auugurano che sia magica, grazie ad un successo sulla squadra di Davide Nicola, che significherebbe un altro sudetto, a distanza di due anni. Un risultato impensabile. In città, già da giorni regnano sovrane emozione e tensione. Il cuore palpita a mille attendendo questi ultimi 90 minuti di gioco. L’appuntamento con la storia è lì e bisogna onorarlo. A Fuorigrotta, per le strade cittadinee e nella provincia del capolluogo campano, tutti vivranno na nottatta sospesa, che somiglia tanto a quella descritta dal cantautore romano Antonello Venditti in “Notte prima degli esami”. Non soltanto per l’ansia ma soprattutto per ciò che rappresenta un similke traguardo in: un momento in cui sogna di scrivere un’altra pagina storica che resterà indelebile nella memoria, forse di più dello scudeto vinto con Spalletti. . Si sta attraversando, ora come ora, un misto di scaramanzia e fiducia, di passione e timore, tuttavia Napoli ci crede. Un nuovo trionfo costituirebbe un sogno collettivo di una metropoli che vive il calcio, come una fede e l’attesa come un rito.poiché eventi di tale portata, i quali non fanno dormire la notte, valgono una vita intera.