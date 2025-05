SCUDETTO DAY – Per il Napoli potrebbe essere la notte della gloria, milioni di tifosi azzurri col fiato sospeso

Editoriale pre partita Napoli – Cagliari. E’ giunto, finalmente, il grande giorno in cui si assegnerà lo scudetto 2024/25.In corsa il Napoli e l’Inter, distanti solo una lunghezza. Naturalmente, la squadra di Antonio Conte parte favorita, giocando tra le mura amiche, con l’incitamento dei 55mila spettatori sugli spalti del Maradona. L’avveraria di questo ultimo turno sarà il Cagliari di Nicola, salvo e privo di ogni obiettivo, ciò non toglie che non spianerà la strada al Napoli, il quale dovrà sudare le proverbiali sette camicie, per raggiungere la vittoria in questo match, onde andare in trionfo, scrivendo la storia. L’attesa estenuante, per milioni di tifosi partenopei, col fiato sospeso, quindi, sta per terminare. L’allenatore salentino ha chiesto ai suoi ragazzi di regalare una notte magica aklla città ed al popolo napoletano, che invoca persino l’aiuto del patrono San Gennaro, al fine di portare a casa il quarto tricolore. Un ultimo sforzo per trasormare, ha dichiarato il leccese, un’annata da ottima in superlativa. Questa sera non ci sarà bisogno dell’estetica ma del concreto, ossia del risultato vincente, semza badare ai fronzoli. Lo spettacolo si vede al circo e non in campo. Del resto il Napoli, in 90 e passa minuti sta per giocarsi lintera stagione ed è evidente che ogni dettaglio debba essere curato nei minimi particolari. Andrebbe benissimo pure un successo striminzito, come un 1 a 0, col quale la compagine partenopea, spesse volte, quest’anno, ha avuto la meglio sugli avversari. Per Conte, l’eventuale successo finale rappresenterebbe il primo scudetto di un uomo del Sud sulla panchina di una squadra del Sud, dunque, ancora più storico degli altri. Molti addetti ai lavori affermano che, probabilmente, sarebbb il regalo d’addio del tecnico, il quale sarebbe affascinato da un ritorno a Torino, ossia un rientro alla casa madre juventina. Ma ora pensiamo soltanto alla partita di stasera, dopo, si parlerà del futuro del Napoli e del suo allenatore.