CALCIOMERCATO -Pressing del Napoli su Frattesi dell’Inter, Conte lo considera fondamentale per rafforzare il centrocampo

La società di Aurelio De Laurentiis è pronta a fare follie in questo mercato estivo; dopo il colpo De Bruyne, in via di chiusura, Conte vuole, a tutti i costi, il giocatore dell’Inter Frattesi, considerato fondamentale per rafforzare il centrocampo della squadra che dovrà difendere il titolo e ben figurare in Champions League. Il presidente ha dato nuovamente carta bianca all’allenatore e intende accontentarlo nelle sue richieste. Tuttavia, non è un’operazione facile, tutto è subordinato a quello che succederà con il tecnico Simone Inzaghi, la cui permanenza in nerazzurro è traballante. Oggi come oggi tra l’allenatore e Davide Frattesi non c’è più feeling, dopo la panchina nella finale di Champions contro il Psg”. La valutazione del calciatore ex Juve,è di 40 milioni, cifra che non mette paura a De Laurentiis. D’altronde, tutti, allenatore, presidente e direttore sportivo sono d’accordo sul fatto che il forte centrocampista della nazionale sia l’uomo giusto per alternarsi, nella zona mediana, con Anguissa, Lobotka e Mc Tominay, in caso di necessità. Staremo a vedere se questa trattiva si concretizzerà. Il Club nerazzurro dovrà cambiare diversi uomini, per cui i 40 milioni potrebbero allettare la dirigenza.