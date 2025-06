DE BRUYNE – Ancora questioni burocratiche da sbrigare ed alcuni punti da discutere, slittano le visite mediche per il belga

Nulla ancora di definitivo sull’arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli, infatti sul tavolo ci sono delle questioni burocratiche da sbrigare e diversi punti da discutere. Dunque, le previste visite mediche del belga, che dovevano farsi ieri, sono slittate a dopo gli impegni del Belgio, nelle qualificazioni ai prossimi Campionati del mondo. Il centrocampista stesso ha detto che non c’è fretta, tutto a suo tempo. L’ex City, intanto, ha raggiunto il ritiro della sua Nazionale ed è stato accolto con una stretta di mano dal ct Rudy Garcia. Dal canto suo, il club partenopeo è fiducioso, il trasferimento a parametro zero è, tranne qualche dettaglio e le firme sul contratto biennale a 11 milioni netti in totale, più 10 di bonus, è ormai cosa fatta. Non resta che aspettare qualche settimana e poi si metterà nero su bianco, e ci saranno finalmente, le rituali visite mediche