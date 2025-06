Serie B, finale playoff: lo Spezia si sveglia troppo tardi, la Cremonese trionfa e vola in A

Questo è stato l’ultimo atto, il più importante, quello che trasforma un sogno in realtà: la promozione in Serie A, desiderata, inseguita, sofferta. A contendersela, dopo lo 0-0 dell’andata, sono state Spezia e Cremonese, in una cornice infuocata al Picco, dove l’atmosfera era già da grande calcio, già da massima serie.

E la massima serie, al termine di 90 minuti di fuoco, è stata raggiunta dalla squadra di Stroppa, artefice di una cavalcata trionfale. Con un’altra promozione cucita addosso (dopo quella del 2021/22), la Cremonese ha strappato una vittoria di in casa avversaria: un emozionante 3-2 firmato dalla doppietta di De Luca e dal gol di Collocolo, in una partita chiusa con brivido dopo il doppio squillo dello Spezia in appena due minuti, che ha riacceso le speranze nel finale più concitato della stagione.

Diretta.it