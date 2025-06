CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – Il Napoli, collocato in terza fascia, esordirà a settembre, nella nuova formula della competizione continentale

Dopo un anno di assenza dall’Europa, il Napoli, targato Conte, debutterà, a settembre, nel nuovo format della Champions League , che vede, con la riforma, 36 squadre partecipanti, ad un girone unico. Lo scorso anno non è stato un esperimento. Il più prestigioso torneo europeo ha detto addio agli otto gironi, almeno fino ad una possibile nuova rivoluzione nelle prossime eduizioni. Oggi, la fase a mò di campionato rappresenta la caratteristica principale della manifestazione, In confronto al passato, la formazione azzurra incontrerà, nel cammino continentale, molte squadre in più rispetto al solito, sapendo di non essere testa di serie. Saranno otto le gare da disputare nella prima fase. ll Ranking UEFA per le fasce viene stimato in base ai risultati conseguiti nelle recenti cinque stagioni. Il Napoli, non essendosi qualificato in alcuna competizione del vecchio continente, nella passata annata, non ha ottenuto punti utili per il salto di qualità. I partenopei, pertanto, saranno inseriti in terza fascia, quando si effettuerà il sorteggio del girone unico di Champions. Terza fascia in cui ci saranno anche anche Sporting Lisbona, Olympiakos e Ajax, ma potrebbero finirci anche squadre come Slavia Praga, PSV e Tottenham. Tra le italiane, l’Inter è in in prima fascia, mentre l’Atalanta è nella seconda. Gli azzurri sfideranno otto squadre, due per ogni fascia. Nel grande raggruppamento, gli uomini di Antonio Conte non affronteranno squadre italiane, ma dovranno cimentarsi contro club provenienti da prima, seconda, terza e quarta fascia. Ovviamente, giocherà quattro partite al Maradona e quattro in trasferta. ll sorteggio del 28 agosto stabilirà le otto partite del girone per ogni squadra, così come le date precise e gli orari di ogni gara. Qui di seguito il calendario delle giornate:

Prima giornata, 16–18 settembre 2025

Seconda giornata, 30 settembre-1 ottobre

Terza giornata, 21-22 ottobre 2025

Quarta giornata, 4-5 novembre 2025

Quinta giornata, 25-26 novembre 2025

Sesta giornata, 9-10 dicembre 2025

Settima giornata, 20-21 gennaio 2026

Ottava giornata, 28 gennaio 202 6

Al momento sono sono 29 le compagini già qualificate alla fase a campionato, mentre le ultime 7 verranno fuori dai turni preliminari e dagli spareggi previsti tra luglio e agosto prossimi