Ventura, Bruscolotti, Mariani, Tacchinardi, Ferrara, Giordano a Kiss Kiss Napoli

Giampiero Ventura, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sarà fondamentale per il Napoli trattenere il suo allenatore. Il fatto che Conte resti è importante e darà una spinta enorme al futuro del Napoli. Non solo hai uno dei migliori allenatori, ma è uno che ha già un anno di lavoro alle spalle e questo fa del Napoli la squadra da battere. Il Milan è in confusione totale, la Juve deve superare le problematiche interne e l’Inter deve ricostruire a prescindere da Inzaghi. Il Napoli può crescere ancora e può dare continuità al progetto, siamo di fronte ad un momento storico in cui il Napoli potrebbe aprire un ciclo. Conte non ha lasciato Napoli perchè ha capito che ci sono margini di grandissima crescita. Se arrivano calciatori del calibro di De Bruyne il segnale che dà la società è forte. Leao? Le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti, ma si andrebbe a scontrare con la filosofia del gruppo, della voglia di essere protagonisti all’interno di un gruppo che riguarda la mentalità di Conte”.

Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Beukema è un ottimo giocatore, farebbe comodo a tutti avere uno come lui. L’importante è che arrivi un difensore che arricchisca la rosa, lui è un giocatore di primo piano, non sarebbe un giovane su cui scommettere”.

Maurizio Mariani, arbitro, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Quetso campionato è stato molto complicato ed avvincente e non solo per i tifosi, ma anche per noi arbitri. La salvezza, lo scudetto e la Champions si sono decise all’ultima giornata e questo ha richiesto più concentrazione da parte nostra che siamo dovuti stare sul pezzo fino alla fine. Sono soddisfatto del campionato che ho fatto io sia a livello nazionale che europeo, il bilancio per me è positivo anche se sono molto critico nei miei confronti. Devo sempre migliorare, mi pongo delle domande e mi metto in discussione. Il VAR? Per noi è uno strumento eccezionale, ci aiuta a prendere le giuste decisioni, ma siamo umani e possiamo anche sbagliare per interpretazione. Sappiamo le potenzialità di questo strumento che è al nostro servizio e dobbiamo cercare di utilizzarlo sempre più. Anni fa prendevamo decisioni in cui ci volevano due minuti, oggi siamo diventati più veloci. Possiamo aggiungere delle migliorie, il discorso protocollare viene imposto a livello IFAB. Se metteranno delle modifiche per migliorare le nostre performance siamo disposti a far qualcosa di più. Il tempo effettivo? Se ne discute da tempo e devo dire che potrebbe essere un’introduzione futura. Quest’anno abbiamo cercato di abbassare la linea di intervento dei falli perchè il nostro obiettivo era alzare il tempo effettivo”.

Alessio Tacchinardi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli sta preparando uno squadrone. De Bruyne darà lustro al Napoli, è un giocatore favoloso, di una qualità, di un’eleganza incredibile ed alzerà il livello anche della nostra Serie A. Ce ne sono pochi come lui, poi sappiamo come Conte troverà il modo di toccare le corde giuste. Se De Bruyne sta bene fa un calcio diverso da quello che fanno gli altri, sono curioso di capire come Conte lo esalterà. Conte ha avuto la riconoscenza nei confronti di un popolo che l’ha esaltato, l’ho visto nel prepartita di Como-Napoli e non ho idea di quanti tifosi c’erano fuori l’hotel”.

Ciro Ferrara, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli riparte da una certezza assoluta che è Antonio Conte. In Italia c’è una frenetica voglia di cmabiare quando non arrivano i risultati, il Napoli ha una certezza invece ed il fatto che Conte abbia deciso di restare è importante. Ha fatto la scelta giusta sia per lui che per la sua famiglia. Io avevo la sensazione che restasse, ma non ne abbiamo mai parlato. Adesso ci sarà l’obiettivo della Champions per il Napoli”.Bruno Giordano, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “I festeggiamenti dello scudetto hanno contribuito alla permanenza di Conte a Napoli. Quelle emozioni le ho provate anche io davanti lo schermo, immagino il mister che era su quel bus. Poi sicuramente ha avuto garanzie da De Laurentiis per fare qualcosa di importante, credo che il Napoli farà cose importanti anche in Europa. De Bruyne? Giocatore di livello internazionale, con quelle finte e quei passaggi no look spiazza le telecamere. Vede degli spazi che difficilmente vedono gli altri, sarebbe un valore aggiunto per il Napoli soprattutto a livello europeo. Mi fido di Conte che è un numero uno, attraverso gli acquisti capiremo che Napoli vedremo. Va rinforzato l’attacco, ci si aspettava qualche goal in più dagli attaccanti. Ci saranno tre competizioni, serve un bomber di livello europeo. Conte è rimasto nella stagione in cui cambiano tante panchine in A ed il Napoli avrà un grosso vantaggio. Gyokeres? Molto forte, ma Lukaku ha le stesse caratteristiche. Serve più uno come David che allunga la squadra, il canadese ricorda un po’ Osimhen”.

