Kang-in Lee, dall’Oriente con furore

Kang-in Lee. È lui uno dei profili sondati con attenzione dalla SSC Napoli.

Sudcoreano, classe 2001, è un centrocampista che può tranquillamente svolgere il ruolo di ala sia a destra che a sinistra, oltre che trequartista.

Cresciuto nel settore giovanile del Valencia, poi passato al Maiorca, fa parte della rosa del PSG da circa due anni.

Nell’ ultima stagione ha collezionato 30 presenze in League 1 di cui 19 da titolare, centrando la rete per sei volte e rendendosi protagonista di 6 assist decisivi.

Ha maturato presenze anche in Champions League, seppur con reti inviolate.

Ben 31 volte è andato al tiro in modo importante, con all’attivo 51 passaggi chiave.

Il ventiquattrenne è veloce, rapido, preciso nei passaggi, pulito e forte nei dribbling.

Bravo nei calci piazzati, vede bene la porta, crea in area e ha grande qualità nei piedi, soprattutto il sinistro che può definirsi “vellutato”.

Il suo contratto scade nel 2028 e ha un valore di mercato che si aggira intorno ai 27 milioni.

Ma di certo, il prezzo del cartellino è aumentato, complice anche la vittoria finale del PSG in Champions League.

Un profilo di grande spessore tecnico che può arricchire considerevolmente la rosa partenopea.

Gradito a De Laurentiis e con il favor di Antonio Conte, il ragazzo è nel mirino del Ds Manna già dalla scorsa estate.

Secondo le ultime indiscrezioni, i contatti sono stati nuovamente avviati.

C’è il benestare dell’entourage e il gradimento del loro assistito, che vorrebbe cambiare aria per trovare maggiore spazio in campo.

Napoli piace e l’affare si può fare, tuttavia ci sono due ostacoli:

il primo riguarda la volontà del PSG, che ancora non ha deciso cosa fare del giovane;

il secondo è l’ingaggio parecchio elevato (più di 7 milioni a stagione).

Il Napoli sta puntando a più opzioni per portare il giocatore alle falde del Vesuvio, in primis quella del prestito così da spalmare la cifra.

Se si dovesse arrivare ad un punto di incontro in tal senso, le porte del club campano si aprirebbero anche al sudcoreano.

di Maria Grazia De Chiara