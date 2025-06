DE BRUYNE – Ancora un intoppo sul contratto del centrocampista belga, rimandate nuovamente le visite mediche

Ancora un rinvio per quanto riguarda le visite mediche, previste per domani, presso Villa Stuart, a Roma, del centrocampista belga, Kevin De Bruyne. Purtroppo vi è qualche piccolo dettaglio da risolvere in merito al contratto del giocatore. I tifosi azzurri sono in ansia, tuttavia, dovranno aspettare qualche giorno prima che il suo arrivo alla corte di Antonio Conte venga ufficializzato. Non c’è però nulla di preoccupante, la trattiva non è affatto a rischio. Nel frattempo De Bruyne, questa sera, tornerà in campo, col Belgio, a Bruxelles contro il Galles. Il Ct Garcia è stato molto criticato per averlo fatto restare negli spogliatoi, nel secondo tempo del recente match con la Macedonia del Nord. Dunque, ne sapremo di più nei prossimi giorni.

Fonte : Il Mattino