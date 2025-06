Nations League 2025 – Il trofeo va al Portogallo che ha battuto la Spagna ai calci di rigore, terza la Francia, 2 a 0 alla Germania

Il derby della penisola iberica, tra Spagna e Portogallo, valido per la finalissima della quarta edizione della Nations Legue, è anfato alla squadra lusitana di Cristiano Ronaldo che nei tempi regolamentari, con unb gran gol, aveva trovato il 2 a 2 con cui si erano chiusi i primi 90 e passa minuti di gioco e poi i suppelentari. Quindi lotteria dei calci di rigore in cui ha avuto la meglio il Portogallo, per 7 a 5. Altro che Norvegia – Italia; la Spagna ed anche i lusitani, in questo momento, dopo quello visto in campo ieri, a Monaco, sono nettamente una spanna sopra gli azzurri. Nella finalina per il terzo e quarto posto, si è aggiudicato il natch, la Francia di Mbappè, che ha sconfitto la Germania per 2 a 0.