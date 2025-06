MERCATO – Dan Ndoye vuole solo il Napoli ma il Bologna si impunta e pretende 40 mioni di euro per il suo cartellino

Il Napoli vuol costruire, per la prossima stagione, una formazione fortissima che possa competere in Italia e in Europa con le altre big. Per questo motivo, il direttore sportivo Manna è in fermento per portare alkl’ombra del Vesuvio giocatori di spessore che siano congeniali al gioco di Conte. Nella lista dei suggerimenti del tecnico azzurro figura proprio l’esterno del Bologna Dan Ndoye. Quest’ultimo intende giocare nella squadra di Conte e ha fatto sapere al club rossoblù, attraverso i suoi procuratori, di voler andare via. Il direttore sportivo della società felsinea Sartori ha aperto alla cessione, però, si è impuntato sul prezzo del cartellino : 40 milioni di euro. In verità sono un pò troppi ma oramai tutti i club, conoscendo la grande disponibilità economicas di De Laurentiis, sparano alto.Intanto i contatti continuano e una parte importante la farà l’allenatore Vincenzo Italiano, che dovrà dare l’o k alla partenza del giocatore svizzero, che ha disputato un’ottima stagione quest’anno. Queste le parole del calciatore, alla notizia dell’interessamento della società partenopea:

“Quando ti vuole una squadra che ha vinto lo scudetto e che ha Conte come allenatore è sempre una cosa bella ed un onore per me!”

Work in progress, dunque, il mercato è lungo e il presidente certamente non si farà prendere per la gola.