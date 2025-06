ULTIM’ORA – Kevin De Bruyne è atterrato a Roma, visite mediche previste per le 10,30 a Villa Stuart

Kevin Bruyne Day. Quella odierna sarà una giornata storica per il Calcio Napoli; il centrocampista belga è aopena arrivato all’areporto di Fiumicino, per portarsi nella capitale italiana, al fine disottoporsi alle rituali visite mediche, presso Villa Stuart, previste per le ore 10,30. Dopodiché, si recherà nella sede della Flimauro per firmare il contratto che lo legherà al Napoli per due anni, con opzione sul terzo. Giovanni Manna, ds azzurro, è stato l’artefice principale di questo colpo formidabile che molti addetti ai lavori davano come una bufala. Invece è pura realtà, Kevin De Bruyne sta per diventare, a tutti gli effetti, un calciatore azzurro. Grosso entusiasmo tra la tifoseria partenopea . Aurelio De Laurentiis è stato invece l’uomo che ha voluto dare un cambiamento epocale al Napoli, pilotando l’ingaggio a parametro zero di un fuoriclasse di 34 anni in assoluta controtendenza rispetto alla politica aziendale, affinché la squadra sia sempre nell’elite del calcio italiano ed europeo. Il sogno continua.