LUCIANO SPALLETTI – Offerta monstre, dall’Arabia Saudita, per l’ex ct della Nazionale che potrebbe raggiungere Cristiano Ronaldo

Secondo notizie attendibili, confermate anche dal quotidiano sportivo dalle pagine rosa, l’Al-Nassr, club in cui milita Cristiano Ronaldo, sarebbe pronto ad un’offerta monstre per l’ex ct della Nazionale italiana Luciano. Spalletti. Il tecnico toscano andrebbe a sostituire Stefano Pioli, in procinto di accasarsi alla Fiorentina di Commisso. Malgrado l’ingente ingaggio proposto dagli arabi, superiore pura a quello dell’ex allentore del Milan, Spalletti sta riflettendo se accettare o attendere la chiamata di una big italiana, rimanendo, pertanto, momentaneamente fermo ai box.