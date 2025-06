Napoli, incontro positivo del ds Manna con il Siviglia per Juanlu Sánchez

Trovano conferme le nostre indiscrezioni sulla presenza di Manna in Spagna: il ds del Napoli, infatti, nella giornata di oggi (giovedì 12 giugno) ha incontrato la dirigenza del Siviglia per trovare un’intesa per Juanlu Sánchez.

Il difensore spagnolo classe 2003 è ritenuto il profilo adatto per diventare il vice Di Lorenzo. Dopo le prime anticipazioni di As che considerava il calciatore un obiettivo del Napoli, c’è stato anche un incontro positivo tra le parti (avvenuto proprio nella sede del Siviglia).

GianlucaDiMarzio.com