NAPOLI – Non solo De Bruyne, il club azzurro sta trattando altri nomi importanti, per costruire una squadra straordinaria

La società di Aurelio De Laurentiis, dopo gli acquisti di Marianucci e De Bruyne, che ieri ha infiammato il popolo partenopeo al suo arrivo a Roma, non ha alcuna intenzione di fermasrsi qui. Molto, ancora bolle nel pentolone del calciomercato azzurro. Giovanni Manna sta lavorando su diversi tavoli, per regalare ad Antonio Conte, a proposito, tanti Auguri mister, altri colpi altisonanti, per costruire una formazione straordinaria, il cui leader, in campo e fuori sarà, naturalmente, il centrocampista belga. Secondo i rumors di mercato, sarebbe vicinissimo a vestire la maglia del Napoli, Yunus Musah dal Milan. Si cerchera di arrivare nel primo ritiro in Trentino con una rosa completa, almeno all’80%. Insomma tanti giocatori pronti ad iniziare la stagione dal primo giorno, a differenza del campionato appena trascorso. Yunus Musah 22enne centrocampista statunitense, ha rifiutato la proposta dalla Premier League, proveniente dal West Ham, pur di lavorare con il mister salentino, considerato uno dei migliori tecnici italiani. Il milanista, ancora per poco, dovrebbe sostituire Billing., tornato alla casa madre. Per quanto riguarda Anguissa, desideroso di cambiare aria, sarà ceduto solo se arriveranno offerte degne del suio valore. Un altro calciatore nel mirino del direttore sportivo è il talentuoso difensore spagnolo di appena 22 anni Juanlu Sanchez., ritenuto il profilo adatto per ricoprire il ruolo di vice di Giovanni Di Lorenzo. Da parte del giovane calciatore c’è la piena disponibilità al trasferimento al club di De Laurentiis, ora resta da definire l’accordo col Siviglia che chiede 20 milioni di euro ma si potrebbe raggiungere l’intesa a 16, 17. Dunque, vedremo molte facce nuove, prossimamente nei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, le quali si alterneranno coi titolari nelle varie competizioni a cui sarà chiamato il Napoli.