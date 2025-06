Bogliacino, Lo Monaco, Gratteri, Tosto a Kiss Kiss Napoli

Mariano Bogliacino, ex calciatore, ha parlato a kisskissnapoli.it: “Núñez è un attaccante fortissimo che è anche veloce e vede la porta spesso. In campo darà sempre il 100%, potrebbe dare una grande mano agli azzurri. Parliamo di un giocatore di caratura internazionale, qui in Uruguay è molto amato, è ovvio che sarebbe un grande, grandissimo acquisto. Senza di lui il Liverpool perderebbe tanto, ma credo che lui sappia e conosca il calore che ti possono dare i tifosi napoletani! Speriamo che il Napoli riesca a chiudere questa trattativa”.

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Quando vinci con i bilanci a posto, vuol dire che hai in testa chiari gli obiettivi e quello che devi fare. Il Milan quando ha vinto nessuno se l’aspettava. In Italia tre quattro società al massimo hanno una progettualità solida. Udinese, Atalanta, Fiorentina stanno provando a fare come il Napoli. Per il resto vedo una grande approssimazione. Si rincorrono le figure dei manager dall’alto di chissà quale competenza. l’azienda calcio è un’azienda anomala. Bisogna levarsi il cappello davanti a De Laurentiis”.

Nicola Gratteri,Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli : “Al sud non siamo ancora a livello di industrializzazione di altre regioni come Piemonte, Emilia Romagna ed altre. Nel sud ci sono realtà importanti tra Puglia e Campania per l’industrializzazione di nicchia tipo la tecnologia aerospaziale. In Puglia si costruiscono pezzi importanti dei boeing, in Campania si costruiscono telai in fibra per la McLaren e la Ferrari. Sono segnali di una tecnologia molto avanzata, ma anche nel mondo dell’informatica al sud abbiamo eccellenze importanti. Gattuso allenatore dell’Italia? Sono zero nel calcio, non mi appassiona il fatto che ci siano calciatori che a metà anno cambiano squadra. Sarò un romantico, ma non riesco ad appassionarmi a queste cose. L’amore ed il sentimento stride coi soldi e gli affari. Le mafie nel calcio? Sono più infiltrate perchè sono cambiate, sono meno violente e si mimetizzano. Non riusciamo a distinguere il soggetto mafioso perchè non è più burbero e rozzo, questo prototipo sta scomparendo. Le mafie evolute sono molto raffinate e garbate anche nei comportamenti. Il fenomeno mafia riuscivo a vederlo nel calcio alla fine del secolo scorso, quando i capimafia comprarono una squadra perchè era una forma di pubblicità, un modo per stare nel circuito dell’aristocrazia. Il calcio è lo sport più seguito in Italia e risulta un bel veicolo per tenere i contatti col mondo delle istituzioni ed il potere politico. Esame di maturità? E’ uno step della vita, una pagina della vita, ma non è una tragedia se il compito non andasse bene. Non si devono abbattere i ragazzi, devono andare avanti e devono studiare sempre più e soprattutto devono fidarsi dei loro genitori”.

Vittorio Tosto, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Gattuso? Non si poteva fare scelta migliore in questo momento di grandissima difficoltà. C’è bisogno di aiuto per salvare il passato glorioso della nostra nazionale. Ora ci giochiamo tanto, Gattuso può essere la carta che potrebbe chiudere questo puzzle e mettere fine ai tanti errori che facciamo dal 1990 in poi. Gattuso è uno dei pochi credibili nel mondo del calcio, è amato da tutte le tifoserie a parte una fetta di quella dell’Inter. E’ partito dai campi di periferia ed è arrivato ad alzare la coppa del mondo. Rino è un genio del calcio, non avendo qualità innate è riuscito a raggiungere risultati impensabili. Gattuso ci porterà al Mondiale e ci farà tornare ad innamorare della patria, lui è capace di tutto ciò”.