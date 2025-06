Massimiliano Esposito, de Giovanni, Cammaroto, Mignano e Mandato a NM LIVE

Max Esposito: “Il Napoli dovrà giocare tante partite, serviranno giocatori pronti, Ndoye e Lucca avrebbero bisogno di tempo, De Bruyne è un grande acquisto”

MASSIMILIANO ESPOSITO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Complimenti al Napoli per i risultati ed il mercato? Merito del presidente De Laurentiis, la sua gestione ha portato il Napoli al livello attuale, è una delle squadre più appetibili del panorama italiano ed europeo. Tanti complimenti anche per Conte, ha trasformato un anno di ricostruzione in un anno trionfale ed ha reso il Napoli un top club nel quale tutti vogliono venire. C’è un grande progetto. Nunez? Al di là dei nomi che si fanno preferisco parlare dell’annata che dovrà affrontare il Napoli, ci saranno tante partite e competizioni. Per andare fino in fondo servirà una rosa di alto livello. Conte quest’anno ha fatto un miracolo con una rosa corta, ma aveva una sola competizione. L’anno prossimo serviranno giocatori pronti e di qualità, con tanti impegni ci saranno pochi allenamenti per migliorare i giocatori, quindi serviranno calciatori d’esperienza. Ndoye e Lucca sono da Napoli? Deve nascere un Napoli forte, Conte punterà su calciatori affidabili. I calciatori che hanno già giocato in Serie A potrebbero tornare utili. Lucca e Ndoye sono giovani e conoscono il campionato italiano, ma avrebbero bisogno di un po’ di tempo. Giocare a Bologna e Udine non è come giocare a Napoli, serve una certa personalità per emergere in una piazza come questa. Ho parlato con Guardiola di De Bruyne? Lui crede nel gruppo, quindi non parla quasi mai dei singoli. De Bruyne non lo scopriamo ora, ha fatto la storia del Manchester City ed ha vinto tanto, è il giocatore più pronto che il Napoli potesse prendere. Ha qualità ed esperienza, è un grande acquisto per il Napoli”.

NM LIVE – de Giovanni: “Napoli? Gli arrivi di McTominay e De Bruyne hanno innalzato l’immagine del club azzurro, ripetersi non è facile ma c’è fiducia, occhio al Milan del prossimo anno, ecco il perchè”

MAURIZIO DE GIOVANNI, scrittore, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "De Bruyne? Clamorosa inversione di tendenza, anche rispetto all'anno scorso. Nella passata stagione Conte era l'unico valore aggiunto, grazie a lui sono arrivati i calciatori decisivi per la vittoria dello scudetto. La permanenza di Conte garantisce la continuità del progetto azzurro. Gli arrivi di De Bruyne e McTominay sono importanti anche a livello di immagine, un giocatore come Nunez potrebbe prendere spunto per rilanciarsi, sono pensieri che staranno facendo anche giocatori come Sancho e Lookman. Il Napoli deve approfittare di questo momento favorevole. Sabatini parla di possibile dominio del Napoli? Non direi questo adesso, ripetersi è sempre difficile. Negli ultimi 5 anni in Serie A solo il Napoli si è ripetuto, ma solo a distanza di due anni. Nel calcio nulla è scontato. Il Napoli attuale ha gli elementi per fare una bella stagione, l'anno scorso con 4 tornei il Napoli sarebbe crollato. Con 7-8 acquisti a livello dei titolari potrebbe ripetersi, ma lo si diceva anche dell'Inter l'anno scorso, eppure non ha vinto nulla pur arrivando in fondo in ogni competizione. Quale sarà la sorpresa del prossimo anno? Direi il Milan, anche perchè avrà la stessa situazione del Napoli dell'anno scorso: giocherà solo il campionato, avrà soldi da spendere dopo le cessioni ed ha Allegri in panchina. Le altre big saranno all'inizio di un nuovo progetto, ma mai dire mai, anche il Napoli l'anno scorso era ad inizio progetto. Punterei sempre al campionato, per quanto la Champions sia una bella suggestione". NM LIVE – Cammaroto: "Napoli su Sancho? Pista confermata, ma la trattativa non è ancora avanzata, Ndoye è uno dei primi obiettivi, proseguono i dialoghi col Bologna, le ultime su Chiesa, Musah, Mandragora e Meret"

EMANUELE CAMMAROTO, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Giocatori più vicini al Napoli? Girano tanti nomi importanti, quindi molti potrebbero essere delle false piste. Non sarebbe la prima volta per il Napoli. Sancho è una pista confermata, il Napoli ci sta lavorando ma non siamo ancora molto avanti. Lang è una delle opzioni di terza fila, come anche Paixao. Ndoye? Si sta lavorando per abbattere il costo attuale fatto dal Bologna, ovvero 40 milioni. Il Napoli lo segue ed è uno dei primi obiettivi, ma l'offerta sarà sui 27 milioni più una contropartita come Zanoli, occhio anche a Ngonge che Italiano seguiva già ai tempi della Fiorentina. Ndoye, però, resta la pista più calda, attenzione anche al nome di Chiesa. Il Napoli vorrebbe prendere un esterno italiano ed uno straniero, quindi la situazione di Chiesa andrà seguita. Musah e Juanlu Sanchez? Per il primo il Napoli non andrà oltre i 20 milioni, il Milan chiede 25. Il club azzurro è stato chiaro, non andrà oltre, altrimenti guarderà altrove. Il Napoli segue anche Mandragora, ma il centrocampista vorrebbe rimanere alla Fiorentina per giocare di più. Rinnovo di Meret ed eventuale vice? La firma sembra non arrivare mai, la verità è che l'accordo è vicino ma il portiere e l'entourage non sono convinti poichè il Napoli sta cercando anche un altro portiere importante e non solo un 12esimo. Caprile non è stato ancora riscattato dal Cagliari. Non va escluso ancora il rinnovo del terzo portiere Contini".

NM LIVE – Mignano: “Il Napoli ha deciso di alzare l’asticella, vuole costruire una rosa forte, farei follie per uno come Lookman”

RAFFAELE MIGNANO, giornalista, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Il Napoli, come società, ha deciso di alzare l'asticella. Vuole costruire ora una rosa competitiva per il prossimo anno. Questo però è un periodo in cui tutti i club chiedono tanto al Napoli per i propri giocatori, ma De Laurentiis ne era ben consapevole. Il Napoli farà molta attenzione, ci sarà tempo per chiudere i colpi giusti. Ora si sentono tanti nomi, il casting è affollato, ma sono certo che spunterà qualche nome a sorpresa nelle prossime settimane. Un nome per il quale farei follie? Direi Lookman, costa molto ma porterebbe tantissimo al Napoli. Il Napoli vuole alzare l'asticella e creare un nuovo modello, ha proposto a Conte un progetto vincente. Mondiale per Club e pareggio dell'Inter, un bene per il Napoli non partecipare? E' una verità, il Napoli sta approfittando delle distrazioni di Inter e Juventus per cercare di chiudere qualche affare importante in questa fase del mercato. Il Mondiale per Club è una macchina da soldi più che una vera competizione. Il Napoli punterà molto sul campionato ma anche sull'Europa".

NM LIVE – Mandato: “Mercato del Napoli? Il club azzurro fa bene a tenere aperti più tavoli, Meret meriterebbe il rinnovo”

TOMMASO MANDATO, avvocato, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Tanti nomi per il mercato del Napoli? Il Napoli vuole investire tanto e lo ha dichiarato, ma in questo momento tanti agenti stanno proponendo i propri assistiti. Il club azzurro fa bene a tenere aperti più tavoli, così più avanti si potranno valutare i migliori affari da chiudere. Valutazioni troppo alte? In questa fase i valori dei giocatori sono falsati, quindi il Napoli dovrà avere pazienza. Conte vorrebbe la rosa completa prima dei ritiri estivi, lo capisco, ma la società dovrà far quadrare i conti. Possibile nuovo McTominay? Al di là dei nomi credo sia importante che il Napoli sia forse la prima squadra in Italia al momento, una cosa mai accaduta prima nella storia. De Bruyne è un colpo emblematico, il suo arrivo potrebbe attirare anche altri grandi calciatori. Il Napoli in questo momento ha dimostrato di saper vincere, cosa mai banale avendone vinti soltanto 4 di scudetti in quasi 100 anni, ma dà anche segnali di solidità, anche la permanenza di Conte lo ha confermato. Si potrebbe aprire un ciclo, anche perchè le altre big sono in ricostruzione. Rinnovo di Meret? Credo lo abbia meritato sul campo, al di là delle continue critiche. Ha dimostrato di avere carattere e professionalità. In giro non ci sono tanti nomi fattibili, inoltre credo che lo stesso Meret abbia la fiducia dell'allenatore. Può ancora crescere. Il Napoli fa bene a prendere anche un altro portiere importante, ma spero che il rinnovo di Meret possa arrivare".