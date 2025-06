Nicolò Schira, Marina Belotti, Luca Pincherle e Mario Fabbroni a Radio Napoli Centrale

Nicolò Schira, giornalista di Tuttosport, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di Radio Napoli Centrale: “Vorrei vedere Chiesa con Conte. Napoli forte su Ndoye” – “Ndoye piace molto al Napoli, ha anche il prezzo giusto. Lui, infatti, al Bologna prende 1,5 milioni di euro a stagione. Il 15% è la percentuale che andrà al Basilea e, proprio per questo motivo, il Bologna vuole 40 milioni di euro. Il Napoli, però, può abbassare i costi dell’operazione con l’inserimento di Zanoli nell’affare. Altri nomi? Il Napoli sta giocando su diversi tavoli, ma i nomi sono quelli che sono usciti. Il Napoli ha le idee chiare: avere il 70% della rosa a disposizione per Dimaro. Sancho? Il prezzo del cartellino è abbordabile, mentre lo stipendio è un po’ altino: bisognerà vedere se spalmerà il suo stipendio. Anche se lui è un po’ un incompiuto, prenderei più Ndoye e Lang. Anche se vorrei vedere Chiesa con la preparazione di Conte. Lui, almeno per me, può fare ancora la differenza in Serie A se rimesso a lucido. Vice Meret? Il Napoli segue Milinkovic-Savic e Suzuki, ma bisognerà vedere se ne varrà la pena investire 20 milioni per un secondo portiere. Doppio colpo dal Bologna Ndoye-Beukema? Se viene Ndoye, non credo che il Bologna ceda anche Beukema. Credo che possa partire Lucumì, visto che ha una clausola rescissoria fino al prossimo 10 luglio. Il Bologna ha già proposto un rinnovo a Beukema, per poi poi venderlo nel 2026. De Bruyne è un grandissimo colpo, ma andrà gestito. Conte troverà il modo per utilizzare al meglio De Bruyne”.

Marina Belotti, giornalista del ‘Corriere di Bergamo’, ha parlato così ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’: “Interesse del Napoli per Lookman più concreto, ma c’è la Premier” – “Lookman? L’interesse del Napoli è sicuramente quello più concreto, ma l’Atalanta non farà sconti sulla richiesta di 60 milioni. Può essere sacrificato, ma bisognerà arrivare alla richiesta della famiglia Percassi. Su Lookman ci sono anche squadre di Premier League. Anche sei tifosi dell’Atalanta spero che non vada via, visto che sarà difficile trovare un suo sostituto. Lookman non presenterà mai i certificati medici così come ha fatto Koopmeiners. Lookman è sicuramente ora più sereno a causa dell’addio di Gasperini, ma potrebbe partire lo stesso perché sta da tempo all’Atalanta. Juric? All’inizio c’è stato molto scetticismo, mentre ora c’è attesa. C’è la voglia dei Percassi di dimostrare il loro grandissimo lavoro anche senza la presenza di Gasperini: l’obiettivo è quello di qualificarsi ancora per la Champions League”.

Luca Pincherle, giornalista di ETV, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Forcing del Napoli per Ndoye, ma il Bologna attende anche la Premier” – “Il Napoli continua a bussare per Ndoye. Quest’ultimo, rispetto a Beukema, è il giocatore più predisposto a lasciare il Bologna. Anche più di Beukema che, però, ha dato il suo consenso al Napoli. Ndoye e Beukema sono anche in vacanza insieme ad Ibiza.Il Bologna comunque aspetta soldi dalla Premier League. Lo stesso Ndoye gradirebbe di giocare in Premier League. Orsolini? L’ha chiesto il Fenerbahce di Mourinho, ma sta per rinnovare fino al 2030. Poi ha anche un grandissimo rapporto con Italiano. Il Bologna non vorrebbe cedere anche Beukema, visto che anche il suo grandissimo rapporto con il territorio. Il Bologna cercherà di rinforzarsi soprattutto in attacco. Si parlava di Raspadori, ma l’ipotesi è tramontata abbastanza presto perché Italiano vuole più fisicità per quel ruolo”.

Il giornalista Mario Fabbroni ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Pista Lookman non è da abbandonare. Il Napoli fa paura alle altre” – “Ndoye mi piace, è un vecchio pallino. De Bruyne dovrà giocare più avanti possibile. In quest’ottica, di fatto, avere un centrocampista difensivo è un’ottima idea. Sulle corsie offensive non escluderei la pista che porta a Lookman. L’Atalanta è una bottega cara, ma Lookman è pronto all’uso. Spenderei qualche milioncino in più. Il Napoli sta facendo molta paura, perché sta scompaginando le certezze di mettere Inter e Juve come favorite per lo scudetto. Il Napoli parte davanti a tutte e questa è la grande novità. Inter, Milan e Juve sono ferme. L’operazione mondiale per club non sembra che stia andando bene”.