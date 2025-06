Ritorno alla base – Cajuste, Lindstrom e Folorunsho sono rientrati a Napoli, per fine prestito

Dopo le esperienze non brillanti con Ipswich, Everton e Fiorentina, Cajuste, Lindstrom e Folorunsho sono rientrati a Napoli per fine prestito. Pertanto, spetterà alla società azzurra trovare loro una sistemazione, visto che non fanno parte dei piani di Antonio Conte. I tre giocatori, non riscattati, perchè non hanno risposto alle aspettative dei club che li avevano presi in carico, potrebbero diventare un grosso problema per il ds Manna. In giro, infatti, non ci sono tanti estimatori di questi calciatori. L’Ipswich aveva l‘obbligo di riscatto per il centrocampista svedese ma solo in caso di salvezza, impresa, purtroppo, non riuscita. Molto sfortunata, invece, la stagione dell’attaccante danese, all’Everton, a causa dell’operazione all’ernia che lo tenuto lontano dal terreno di gioco per molto tempo. In Premier, Lindstrom è apprezzato, tuttavia, per essere ingaggiato, dovrà dimostare di aver recuperato, in pieno, la forma. Infine Folorunsho che aveva fatto benissimo a Verona, ha fallito con la Fiorentina che lo ha rimandato al mittente. Ben tre gatte da pelare per il club azzurro .