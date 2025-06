Osimhen – Il mercato del Napoli dipende, esclusivamente, dalla cessione del bomber nigeriano

Per avere campo libero, in questo mercato estivo, il Napoli dipende dalla cessione di Victor Osimhen, che ancora fa le bizze, tenendo in scacco la società partenopea. Al momento, la situazione è come quella di un anno fa, il futuro del bomber nigeriano resta incerto. L’ex azzurro sta valutando le varie opzioni per non andare in ritiro, con Di Lorenzo e compagni, a Dimaro – Folgarida, in programma dal 17 al 27 luglio. Come è noto la SSCN intende incassare i 75 milioni di euro della clausola rescissoria, valida solo per l’estero e non per l’Italia. Nessuno sconto, anzi se si facesse avanti un club di massima serie italiano il costo del cartellino del giocatore potrebbe anche salire. Finora, soltanto la squadra araba dell’’Al-Hilal era disposta a sobbarcarsi il pagamento della clausola, offrendo all’attaccante, reduce dall’esperienza in Turchia, la bellezza di 150 milioni di euro in quattro anni, offerta non recepita da Osimhen che reputa il campionato saudita un torneo di scarso appeal; lui vorrebbe sistemarsi in Europa, perferibilmente in Premier League, pretendendo, però, un ingaggio che si avvicini a quello promesso dagli arabi. In poche parole, vorrebbe, come recita un vecchio proverbio, la botte piena e la moglie ubriaca. Intanto, il club saudita guidato da Filippo Inzaghi non molla la presa ed è pronto a tornare alla carica. Dal canto suo, Osi che ha conquistato i tifosi turchi, grazie ai 37 gol realizzati in stagione, potrebbe essere attratto dall’amore e dal calore dei sostenitori del Galatasaray ma tutto dipenderà dalla sua volontà di ridursi l’ingaggio. La società di Istambul gli ha proposto 16 milioni l’anno, ovvero una cifra molto distante da quella saudita. Il Napoli, dunque, resta, semplicemente, spettatore interessato: ogni scenario è sottoposto a ciò che deciderà l’attaccante della Nigeria. Solo dopo la sua cessione Manna potrà muoversi molto più facilmente sul mercato.