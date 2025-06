Volare sull’Arte, sospesi tra sogno e realtà nel cielo d’Italia

Viaggi in mongolfiera che trasformano ogni respiro in poesia, alla scoperta dei tesori nascosti di Campania e Sicilia dove arte, natura e tradizioni si fondono toccando l’anima.

Nel silenzio che avvolge i cieli di Campania e Sicilia, “Volare sull’Arte” trasforma ogni sguardo in meraviglia. Un viaggio dell’anima che danza tra le nuvole, in mongolfiera, con il privilegio esclusivo di ammirare le bellezze storico-artistiche da un punto di vista unico, sospesi nell’aria. “Volare sull’Arte” spicca il volo con un progetto visionario e senza precedenti che fa danzare insieme la magia dell’innalzarsi in cielo in mongolfiera e la scoperta di angoli autentici e selvaggi, dove arte, natura e anima locale si fondono.

Sono due le prime avventure esperienziali di volo libero a cui partecipare, tra degustazioni di prelibatezze che raccontano la terra, notti magiche in residenze che sussurrano storia, esplorazioni guidate che svelano segreti, e incontri intimi con tesori museali, in un racconto che dipinge un’Italia che fa innamorare, tessuta di storie vere, tradizioni che pulsano e bellezza che toglie il fiato.

In Campania, il volo accarezza la Valle del Volturno, gioiello verde incastonato tra vette maestose e borghi medievali che sembrano usciti da una fiaba, per ammirare dall’alto la Via Francigena. Un’iniziativa che Volare sull’Arte organizza in partnership con il Comune di Alife (CE), le strutture ricettive della zona e Love Matese, creando un’offerta turistica congiunta.

In Sicilia lo sguardo si perde nell’infinito di panorami che fanno tremare l’anima, dal maestoso Etna che respira fuoco ai misteriosi calanchi, per vivere l’isola come un sogno che prende forma sotto i propri occhi. La base del decollo è suggestiva: all’interno dei Calanchi del Cannizzola. Grazie ad un accordo con il Comune di Centuripe (EN), si potrà vivere questo territorio da una prospettiva unica, coinvolgendo gli operatori turistici locali.

Ma “Volare sull’Arte” è molto più di un’esperienza di volo libero: il pallone, legato alla terra con corde di sicurezza, si può elevare dolcemente fino a 20 metri, regalando una vista esclusiva su contesti che lasciano senza parole, dove l’arte danza con il paesaggio, abbraccia l’archeologia e bacia la storia. Questa esperienza itinerante trova casa ogni mese in un giardino incantato che si affaccia sull’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere, il secondo colosso dell’antichità dopo il Colosseo, leggendario per aver ospitato i primi duelli dei gladiatori e intimamente connesso alla saga di Spartaco. «Volare sull’Arte nasce dal desiderio profondo di creare un ponte d’amore tra cielo e terra, cultura e paesaggio, persone e territorio-, raccontano i visionari di questo progetto-. Ogni volo è un’occasione per scoprire l’Italia meno nota, ma profondamente autentica, dove l’accoglienza è ancora un valore e ogni incontro diventa racconto».

L’iniziativa si rivolge a viaggiatori italiani e stranieri, appassionati di arte e natura, che cercano sapori genuini e emozioni nuove.

La massima sicurezza è garantita, grazie a piloti certificati dall’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) e a protocolli di manutenzione rigorosi e ogni volo è coperto da assicurazioni specifiche, per offrire ai passeggeri tranquillità assoluta mentre si godono l’emozione di fluttuare nel cielo.

Volare sull’Arte è un progetto dedicato a chi vuole riscoprire il territorio con occhi nuovi: lentamente, dall’alto, con emozione. Promuove un turismo sostenibile e autentico, fatto di persone, relazioni e bellezza condivisa. I voli — liberi o frenati — offrono prospettive uniche su borghi, paesaggi e patrimoni culturali, lontano dai circuiti del turismo di massa. Volare sull’Arte lavora con enti e comunità locali per costruire esperienze che lasciano un segno: vere, profonde, memorabili. Perché ogni luogo merita di essere raccontato con rispetto, e ogni viaggio può diventare arte.