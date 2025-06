Krol, Vidigal, Caputo, Braida, Marcolin, De Maggio, Valdifiori, Battistini, Sorrentino, Zoff a Kiss Kiss Napoli

Rudy Krol, ex calciatore, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “Leggo di tanti giocatori accostati al Napoli, l’anno prossimo disputerà anche le Coppe e quindi fa bene ad ampliare la rosa per farsi trovare pronto su tutti i fronti. Beukema andrebbe ad inserirsi in quest’ottica. Lang? Se Conte lo vuole lo posso capire, può giocare dietro la punta a sinistra è meglio. Paixao invece è un profilo più offensivo. Buongiorno è stato un po’ troppo infortunato, aveva iniziato il campionato molto bene, può crescere ancora. Per me è un giocatore importante per il Napoli. Speriamo che l’anno prossimo riesca a vincere il secondo scudetto consecutivo e prenderne 5 in totale”.

José Luis Vidigal, dirigente sportivo, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “Darwin Nunez è un attaccante abbastanza mobile, è uno che può essere importante nel sistema tattico di Antonio Conte, è bravissimo partendo dalla sinistra. Fa gol ed è eccezionale nelle transizioni veloci. Da una delle due fasce riesce ad arrivare sempre in porta. Con Klopp era uno dei titolarissimi, adesso si è perso un po’. La prossima stagione sarà importante per crescere perché tutte le altre squadre si stanno rinforzando”.

Francesco Caputo, ex calciatore, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “La conferma di Conte attualmente è un valore aggiunto per il Napoli, dopo aver vinto il campionato la società ha fatto capire che dietro c’è un progetto importante. Lucca? Mister Conte preferisce avere una punta strutturata come Lukaku, per il suo gioco ha bisogno di quelle caratteristiche lì. Lorenzo è un attaccante moderno, abbina la struttura fisica alla tecnica, può essere un profilo importante per essere il vice Lukaku. Nunez per me è il profilo di attaccante internazionale. Il Napoli ha diversi impegni, non sarebbe un vice Lukaku, ma l’alternativa a Romelu. Nunez è diverso da Lukaku, a me piace tantissimo e secondo me può anche giocare insieme a Lukaku perché hanno caratteristiche diverse. Se Conte è rimasto a Napoli evidentemente ha avuto la garanzia di un certo tipo di progetto. L’acquisto di De Bruyne è la testimonianza che si sta andando in quella direzione. Raspadori secondo me è dentro il progetto perché anche quest’anno ha dimostrato di essere determinante per lo scudetto”.

Ariedo Braida, dirigente sportivo, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “Kevin De Bruyne per me è un fenomeno, rappresenta il mio prototipo ideale di centrocampista. Sa fare tutto. Pensare che l’ho conosciuto quando era giovanissimo giocava ancora in Belgio e mi colpì immediatamente, lui e Lukaku li avrei portati al Milan, però nelle mie personali valutazioni era il mio preferito. Lui ha le stigmate del campione, devo fare complimenti al Napoli”.

Dario Marcolin, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Chiesa è uno innamorato del pallone, è più propenso all’uno contro uno che al lavoro di sacrificio. De Bruyne? Un giocatore così il Napoli non ce l’ha da un po’, l’ultimo è stato Hamsik. De Bruyne può fare anche la seconda punta per quanto sia determinante, poi fa crescere l’esperienza della squadra. Per Chiesa, andare in una squadra dove c’è De Bruyne, è tanta roba. Il belga ha traiettorie, visioni e giocate diverse, farà 34 anni tra poco ed è nel pieno della sua forma. Musah? Conte lo vuole perchè ha una gamba diversa dagli altri, dà quantità e gioca in più ruoli. La gamba di Musah non ce l’ha nessuno, può fare l’interno o anche il terzino destro. E’ un incursore, ma il suo baricentro basso e la sua grinta può fare la differenza”.

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Il Napoli è alla finestra per Federico Chiesa che ha deciso di lasciare il Liverpool. Non solo il Napoli, lo vuole anche il Milan di Allegri e l’Inter di Marotta e Chivu. Il calciatore cerca un club che lo faccia giocare con estrema continuità perchè ha voglia di candidarsi per il Mondiale. Musah? E’ una richiesta specifica di Conte. Non mi risulta che il Napoli stia pensando a Milinkovic-Savic del Toro. Poi io preferisco Caprile al serbo del Toro”.

Mirko Valdifiori, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lobotka resterà nella sua posizione, sarà il faro del gioco del Napoli, ma con De Bruyne hai un’alternativa in più. Il belga è un top player, ci saranno tante competizioni e Conte ruoterà i centrocampisti. Gilmour? Quando ha giocato s’è fatto trovare pronto, la soluzione del doppio palleggiatore ha dato buoni risultati. Da mezz’ala anche ha giocato bene, ha fatto assist ed il Napoli ci può puntare. L’anno scorso non ha avuto tanta continuità di rendimento per le poche partite, ma quest’anno sarà più dentro al gioco. Marianucci? Ha fatto vedere cose bellissime, poi andrà a lavorare con un maestro come Conte e questo lo potrà solo migliorare”.

Graziano Battistini, agente di Elia Caprile, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il futuro di Caprile? L’indirizzo sembra che sia quello di restare al Cagliari, ma bisognerebbe chiederlo al presidente rossoblù. Diritto di riscatto a 8 mln? Non è stato un errore da parte del Napoli. Per come vengono gestite tante cose il Napoli va a fare una plusvalenza. A livello manageriale il Napoli può insegnare, i bilanci parlano chiaro, è un club virtuoso ed anche nei momenti di difficoltà sa cosa fare per venirne fuori e rafforzarsi. Il Napoli è una potenza a livello economico, è quello che ha più disponibilità economica sul mercato. Caprile alla Juve? Siamo in un momento dove si possono dire tante cose, non ho mai parlato con nessuno della Juve. Poi Elia ha sempre detto che la sua priorità è giocare, se ha lasciato il Napoli è perchè voleva giocare nonostante andasse a giocarsi la salvezza. Vuol essere protagonista della sua carriera. Il ruolo di comprimario non se lo sente addosso. Il Mondiale per Club? Certe gare di caratura internazionale sono sempre una buona vetrina, qualcosa può far scattare in qualche club. Il Mondiale può influenzare il fatto che il mercato vada un po’ più a rilento, ma ultimamente nel mese di giugno il mercato è solitamente fermo. Le squadre provano a far passare tempo affinchè si abbassino i prezzi”.

Stefano Sorrentino, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Meret e il rinnovo che non arriva? Forse non arriva perchè stanno mettendo a posto gli ultimi dettagli, oppure è solo una facciata e il rinnovo non è affatto vicino. Io leggo ovunque che sia cosa fatta per il rinnovo, magari il Napoli dà l’ufficialità tra mezz’ora. Caprile? E’ un fratello minore per me, ho avuto la fortuna di vederlo crescere e so benissimo quali sono le sue potenzialità. Nel giro di poco tempo diventerà uno dei tre portieri della nostra nazionale. Se il Napoli non dovesse trattenere Meret io terrei Caprile tutta la vita. Se fossi una società ed avessi i soldi da spendere per il portiere io andrei su Caprile”.

Dino Zoff, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Penso che sia giusta la scelta Gattuso per la nazionale, è stato in nazionale e conosce lo spirito che ci deve stare, può dare un contributo e non ha niente da perdere perchè ci considerano tutti fuori. Invece io vedo delle possibilità di andarci a questo Mondiale. Abbiamo sbagliato perchè fino ad ora non eravamo abbastanza forti per andare al Mondiale, lo sport non ha mezze misure. Ci sono periodi più o meno buoni, poi c’è la sfortuna, ma se non vai al Mondiali per due edizioni è perchè hai dei limiti. Abbiamo qualche carenza nostra e questa si traduce in queste partite che non riusciamo a superare. Conte? Ho grande rispetto per lui, è stato un mio giocatore in nazionale e sono contento per ciò che sta facendo. Ha portato lo scudetto a Napoli, giusto che possa continuare anche se al secondo anno è sempre più difficile. De Bruyne? Mi sarebbe piaciuto allenarlo, può dare un gran contributo al Napoli nonostante il centrocampo azzurro sia già molto forte”.