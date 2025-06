Da Tolosa | “Waterugby” (dal 3 al 6 luglio) con mete in tuffo nel fiume, tornei di bocce e altre iniziative sportive estive

Nel calendario degli eventi in programma per la bella stagione di Tolosa, capitale della regione francese dell’Occitania, ai nastri di partenza un appuntamento ibrido e molto atteso che unisce lo sport d’eccezione locale, il rugby, con il desiderio di un tuffo rinfrescante nel cuore acquatico della città, la Garonna. Da giovedì 3 a domenica 6 luglio, torna infatti l’Eden Park WateRugby, torneo di rugby unico al mondo in cui più di 1.000 atleti si sfideranno su una piattaforma galleggiante sul fiume, per gare in cui l’adrenalina scorre a filo d’acqua e la meta si segna… in tuffo, letteralmente! Ad arricchire l’atmosfera festosa del torneo, oltre a stand e attrazioni per grandi e piccini, il leggendario Torneo EAU’LL STAR: la sfida è tra 50 ex campioni internazionali divisi in quattro squadre, per circa due ore di puro spettacolo e divertimento.



Se la bella stagione in altri posti è sinonimo di sfide a racchettoni o beach volley, a Tolosa lo è soprattutto di bocce o “pétanque”. Per semplici amatori o veri professionisti, l’appuntamento è da venerdì 5 a domenica 7 settembre con Les Pétanque Days: un intero weekend dedicato a questo sport nella guinguette La Pétanque des Copains, vicina al Jardin Des Plantes, gestita, tra gli altri, da due giocatori della squadra di Rugby di Tolosa (lo Stade Toulousain che ha appena vinto il campionato nazionale per la terza volta consecutiva) e della nazionale francese, il capitano Antoine Dupont e il compagno di squadra Cyril Baille.



Guardando poi al mondo delle due ruote, mercoledì 16 luglio sarà una data da segnare: quel giorno, la città ospiterà l’11ª tappa del Tour de France, infiammando le strade e accendendo l’entusiasmo di ciclisti e appassionati da tutto il mondo, come già successo nell’edizione del 2019 della leggendaria “Grande Boucle”. Infine, per chi desidera unire un po’ di sano movimento ed esplorazione culturale, sono da provate le visite Granhota(in occitano “rana”): navigando lungo la Garonna in canoa o stand-up paddle in autonomia, questi tour portano ad ammirare alcuni luoghi simbolo, come l’iconico Pont Neuf (antico, nonostante il nome), l’Hôtel-Dieu (il vecchio ospedale della città, ora centro amministrativo e Museo dedicato alla Medicina) e la basilica di Notre-Dame de la Daurade. E, in fondo, il nome stesso di questa avventura (con il riferimento al mondo degli anfibi) ne riflette l’essenza: un’immersione nella natura, tra acque dolci e paesaggi mozzafiato.