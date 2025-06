Dzemaili, Dossena, Pannone, Di Carlo, Caruso, Panciera, Trotta a Kiss Kiss Napoli

Blerim Dzemaili, ex calciatore, è intervenuto a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ndoye sarebbe un colpo importante per Conte, il problema del Napoli l’anno scorso è stato la rosa corta, se il Napoli vuole mantenere il livello di competitività deve allungare e migliorare la qualità della rosa. Ndoye è un giocatore che ti salta l’uomo, può giocare a destra ed a sinistra. Dopo la partenza di Kvara un giocatore così è mancato molto al Napoli. Conte è stato fondamentale per questa cavalcata però adesso con i carichi che mette ovvio che bisogna allungare la rosa e le seconde linee devono essere dello stesso livello delle prime. Ndoye possibile titolare? Quando sei in tre/quattro dello stesso livello non c’è un titolare, non è mai piaciuta la parola titolare. In ogni squadra i titolari sono tre, al massimo quattro. Ndoye se la giocherà, lo vedo spesso in Nazionale e mi farebbe molto piacere se venisse a Napoli ha personalità e fa gruppo”.

Andrea Dossena, allenatore, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “Il Napoli su Nunez? Il mercato inglese, soprattutto quello interno è sempre più caro. Si va in una gioielleria importante, se il Napoli pensa a Nunez vuol dire che sa che deve fare un investimento importante. Lucca e Nunez sono due giocatori diversi, bisogna capire poi quali sono però le esigenze del Napoli. I giovani dal mio punto di vista sono i 2007 2008, solo in Italia si considera giovane un ragazzo del 2000. Lucca assomiglia più a Lukaku, ed a Conte il centravanti boa è sempre piaciuto. Adesso penso che tra Lucca e Nunez l’attaccante dell’Udinese sia più compatibile ed utile per il gioco del Napoli”.

Antonio Pannone, sindaco di Afragola, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha fatto dei sopralluoghi ad Afragola per creare un centro sportivo. Afragola è il top dal punto di vista infrastrutturale, vorremo costruire anche una scuola, una cittadella sportiva come ce l’hanno tra le società sportive più importanti al mondo. E’ il comune più funzionale nell’area metropolitana di Napoli, noi diamo la massima disponibilità a patto che si trovino delle aree private. De Laurentiis parla spesso di burocrazia zero, ma deve iniziare una trattativa per acquistare queste aree private. Non credo che i costi per il Napoli non si possano affrontare. In questa cittadella non solo si ospiterà la prima squadra, ma anche le giovanili. Le tempistiche per la costruzione del centro sportivo? Mi auguro che i tempi siano celeri, ma per la parte pubblica il Napoli può candidarsi a portare il suo progetto ad Afragola. Poi per le aree private i tempi non li posso sapere, ma mi auguro che i tempi siano molto rapidi”.

Domenico Di Carlo, allenatore del Gubbio, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Dopo la vittoria a sorpresa del Napoli tutte le altre si stanno rinforzando per provare a controbattere il Napoli. Ma anche il Napoli si rinforzerà ed il prossimo campionato sarà ancora più difficile per tutti. Lucca o Nunez? Io scelgo il calciatore che abbia le caratteristiche che piacciono a Conte. Lucca conosce già il campionato italiano, ha voglia di giocare in una squadra importante perchè vuole la nazionale. A volte le motivazioni fanno la differenza. Lucca non è più un giovane, è già uno esperto, ma deve dimostrare le sue qualità in una squadra di livello più alto”.

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Napoli-Paris FC a Castel di Sangro? Sicuramente si giocherà in tardo pomeriggio, di certo non giocheremo più in notturna. Ci saranno tre amichevoli importanti e da lì ad una settimana inizierà poi il campionato. Alloggio del Napoli? Non cambia nulla, alloggeranno in una struttura isolata dal centro abitato per avere quella privacy che occorre in questi casi. Abbiamo messo a punto tutte le strutture ricreative, dal parco acquatico a quello avventura, compreso il sistema ciclabile. Vogliamo dare un senso di vacanza a chi verrà a seguire il ritiro, è giusto che si coniughi anche svago e divertimento. De Laurentiis? Mi ha chiamato stamattina, lo devo richiamare, ma le sorprese non le anticipiamo. Sicuramente faremo qualcosa di bello e coreografico per il compleanno di Antonio Conte”.

Marco Panciera, sindaco di Dimaro-Folgarida, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “L’emozione è forte di riavere il Napoli, aspettiamo molti tifosi. Stiamo organizzando tutto per il meglio il ritiro. Abbiamo cercato di implementare la struttura con la realizzazione di un secondo campo richiesto da Conte, dobbiamo avere i campi in ottime condizioni affinchè si possano aiutare i calciatori del Napoli. De Laurentiis? L’ho visto in conferenza stampa, l’ho sentito telefonicamente una volta per organizzare tutto al meglio. Dobbiamo attenzionare bene la situazione del nuovo campo, siamo in sinergia con l’ATP e stiamo seguendo tutti i protocolli”.

Marcello Trotta, calciatore svincolato, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Raspadori, quando è stato chiamato in causa quest’anno, ha dimostrato il suo valore. Molto dipende dal modulo che vorrà adottare Conte anche se Raspadori è un ragazzo che si mette sempre a disposizione del tecnico e della squadra. E’ stato più che bravo a cogliere le opportunità che ha avuto quest’anno, è stato un calciatore decisivo per la vittoria dello scudetto. Il Napoli ha bisogno di una squadra profonda quest’anno e Jack troverà molto più spazio. L’ho sentito al termine della stagione per fargli i complimenti, era molto felice, il Napoli ha fatto un capolavoro. Sassuolo-Napoli alla prima di campionato? Quella del Sassuolo è una società solida, son stati bravi a risalire subito in A. E’ la piazza ideale per un calciatore, i giovani crescono senza molte pressioni. E’ un club sano che punta molto sui giovani. Per il Napoli non sarà facile affrontare una squadra giovane che gioca senza tantissime pressioni, sarà dura per il Napoli. Griglia di partenza? Per me non ci sono ancora favoriti, sarà una sfida più combattuta e credo torneranno anche Juventus e Milan oltre al Napoli e a qualcun’altro”.