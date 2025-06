MONDIALE PER CLUB: Colpaccio Botafogo, batte 1-0 il Psg e si prende la testa del girone B

I brasiliani, grazie a un gol di Jesun a metà primo tempo, hanno superato i campioni d’Europa che adesso dovranno giocarsi la qualificazione all’ultima partita del girone.

Il Mondiale per club riserva un’altra sorpresa. Dopo il pareggio del Real Madrid al debutto, contro l’Al Hilal di Inzaghi, il Psg cade nella seconda partita del girone B contro il Botafogo. Una sfida in cui c’era in palio la testa del girone e che ha visto uscire i brasiliani vittoriosi per 1-0.

Reduci dalla vittoria contro Seattle, i sudamericani sono scesi in campo a Pasadena con la stessa formazione di 4 giorni fa, eccezion fatta per l’inserimento di Allan al posto di Mastriani, ma con una piccola e importante modifica tattica. Il tecnico portoghese dei brasiliani, Paiva, ha preferito rinunciare a un uomo a centrocampo per rendere più “pesante” la trequarti con tre elementi a supporti di Jesus. Una scelta che nel corso della partita glia ha dato ragione.

Il Psg dominante che ha in testa Enrique era quindi chiamato alla prova del nove contro i campioni della Libertadores. Il tecnico spagnolo, dopo la rotonda vittoria contro l’Atletico Madrid, ha deciso per un mini turnover, lasciando a riposo quattro elementi scesi in campo nella sfida contro la squadra di Simeone.

L’allenatore del Psg non ha però risparmiato i tre davanti, confermato il tridente con Doue, Ramos e Kvaratskhelia. Proprio il georgiano, sin da subito, è stato la spina nel fianco della difesa brasiliana. Pronti via ha scaldato i guantoni di Victor con una sua tipica giocata: da sinistra movimento a rientrare e destro velenoso respinto. Ancora l’ex Napoli pericoloso al 6′, ma il suo diagonale si è spento fuori.

La partita, e sopratutto l’intensità dei parigini, dopo le prime schermaglie è un po’ calata. Il Botafogo, che nella prima parte del primo tempo aveva rischiato qualcosina, ha registrato i movimenti difensivi e, grazie anche ai raddoppi continui su Kvara, ha rischiato di meno.

Cooling break e doccia fredda francese

Dopo il cooling break, a metà primo tempo, la svolta della partita. Tornati in campo la fiammata brasiliana, nata da una bella intuizione di Savarino. L’attaccante venezuelano ha pescato Jesus per vie centrali con un passante che ha trovato impreparati i francesi. In mezzo ai due difensori centrali, il numero 99 brasiliano è stato bravo a nascondere la palla e a lasciare partire un diagonale che, complice una deviazione di Pancho, ha battutto l’incolpevole Donnarumma.

Un vantaggio inaspettato, rimasto tale fino alla fine del primo tempo. La ripresa è partita subito con diverse opportunità da una parte e dall’altra. Prima Telles al 4′, tiro debole parato facilmente da Donnarumma. Pochi minuti dopo una buona occasione per i francesi, sugli sviluppi di un calcio piazzato messo al centro da Vitinha. La deviazione di Ramos sottoporta però ha trovato preparato Victor.

La partita a questo punto è salita d’intensità e il Botafogo, grazie anche agli spazi lasciati dal Psg, riversato in avanti, ha avuto ancora una palla per il 2-0, questa volta sulla testa di Savarino. Il venezuelano però ha colpito centralmente sulle braccia di Donnarumma.

Rivoluzione francese

Enrique non sarà stato soddisfatto della prova dei suoi e lo si è capito al 56′ quando ha effettuato, in una volta sola, un quadruplo cambio: fuori Zaire-Emery W., Beraldo, Ramos e Mayulu, per mettere dentro Neves, Mendes, Barcola e Ruiz.

Le forze fresche hanno dato un po’ di vivacità ai parigini, che sono rimasti sempre in possesso del pallino del gioco, ma non hanno mai impensierito veramente i campioni della Libertadores. Neanche al 90′ quando la squadra di Enrique ha ottenuto un calcio di punizione dal limite. Sulla palla ancora Kvara che ha però mandato alto di poco sopra la traversa.

Alla fine il successo è dei brasiliani che si avvicinano al passaggio del turno. Il Psg, appaiato in classifica con l’Atletico con tre punti, dovra giocarsi tutto all’ultima giornata le possibilità di passare il turno contro Seattle.