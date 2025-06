MONDIALE PER CLUB: 0-0 tra River e Monterrey, poker Fluminense

Finisce 0-0 l’altra sfida del Mondiale per Club nel gruppo E, quello dell’Inter: River Plate e Monterrey pareggiano, così i nerazzurri restano in vetta al girone con 4 punti insieme agli argentini, contro cui si giocheranno la qualificazione agli ottavi. Nel girone D, 4-2 del Fluminense all’Ulsan, con i brasiliani che, sotto 2-1 all’intervallo, rimontano nel secondo tempo grazie alle reti di Nonato (66′), Freytes (83′) e Keno (92′).

RIVER PLATE-MONTERREY 0-0

L’Inter si presenterà all’ultima e decisiva partita del gruppo E contro il River Plate da prima in classifica con 4 punti, gli stessi dei Millonarios che fanno 0-0 col Monterrey. Un pareggio che tiene tutto aperto anche peer i messicani, che avranno il vantaggio di sfidare un Urawa ormai aritmeticamente eliminato. Tra i più pericolosi a inizio partita c’è Canales, che con l’Inter aveva preso un palo. Il suo sinistro, però, trova l’opposizione di Armani, poi Arteaga manda alto sulla ribattuta. Gli argentini rispondono con la stella Mastantuono, la cui punizione è però centrale. Decisamente più clamorosa è l’azione nel recupero che vede l’ex Fiorentina Martinez Quarta sbagliare solo davanti al portiere sugli sviluppi da corner. Nella ripresa, Andrada salva su Mastantuono, poi Gattoni sbaglia per due volte a tu per tu con l’estremo difensore del Monterrey. L’ultima emozione è il secondo giallo al 92′ a Castano, che si fa espellere e lascia in dieci il River: salterà l’Inter. Un pareggio che sa di beffa per i Millonarios, che potevano presentarsi al match coi nerazzurri già da qualificati. Il Monterrey, invece, deve vincere e sperare in una vittoria di una delle due rivali. Non è da escludere un arrivo di tutte e tre a 5 punti.



FLUMINENSE-ULSAN 4-2

Il Fluminense si spaventa, ma nella ripresa batte in rimonta l’Ulsan che è eliminato. I brasiliani si impongono 4-2, nonostante all’intervallo siano sotto di un gol. Eppure, la partita sembra iniziare bene per i sudamericani, avanti al 27′ grazie alla splendida punizione sotto l’incrocio di Arias. Tra il 37′ e il 48′ del primo tempo si concretizza però la rimonta degli asiatici: un uno-due firmato dal tap-in da posizione decentrata di Lee Jin-Hyun e dal colpo di testa in tuffo di Eom Won-Sang. Al 56′, l’autore del 2-1 si divora tris e doppietta, ed è un errore che costa carissimo, perché al 66′ Nonato pareggia dal limite e rimette tutto in equilibrio. Il gol del sorpasso, dopo un clamoroso colpo di testa fallito da Cano, arriva all’84’ con il tap-in di Freytes in area piccola. I giochi si chiudono al 91′ con l’incornata di Keno. I brasiliani sono primi con 4 punti, così come i tedeschi, ma la differenza reti dei sudamericani è di +2 contro il +1 dei gialloneri. Nell’ultima giornata, saranno dunque decisive Mamelodi-Fluminense e Dortmund-Ulsan.