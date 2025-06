MONDIALE PER CLUB, Atletico Madrid-Botafogo 1-0: Griezmann non basta, brasiliani agli ottavi da secondi

Il Botafogo si è qualificato agli ottavi di finale del Mondiale per Club, pur perdendo 0-1 contro l’Atletico Madrid e chiudendo al secondo posto il Gruppo B dietro al Paris Saint-Germain per differenza reti. Al Rose Bowl di Pasadena i Colchoneros di Diego Simeone non sono riusciti per larghi tratti a sfondare il muro della formazione brasiliana, campione di Copa Libertadores in carica, nonostante le numerose occasioni capitate a Julian Alvarez e a Sorloth nei due tempi. Lo 1-0 firmato da Griezmann è arrivato solo nel finale ma non evita la condanna per l’Atletico all’eliminazione data la contemporanea vittoria del Psg a Seattle. Fatale la differenza reti nella classifica avulsa.

LA CLASSIFICA FINALE DEL GIRONE B

Paris Saint-Germain 6 punti Botafogo 6 Atletico 6 Seattle Sounders 0

L’ordine in classifica tiene conto degli scontri diretti tra le tre squadre arrivate a pari merito e, in questo caso, premia il Psg per la migliore differenza reti negli stessi, pur avendo perso proprio contro il Botafogo.