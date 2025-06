Zamboni, Zaccaria, Verna, Mora e Carmine Esposito a NM Live

NM LIVE – Zamboni: “Napoli, bisogna dare fiducia a Conte e De Laurentiis, De Bruyne utile per la permanenza di Anguissa? Avere un calciatore importante in squadra sposta la scelta di restare o meno”

NAPOLI – MARCO ZAMBONI, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Mercato Napoli? Che qualcuno si lamenti è normale, è sempre successo. Bisogna dare fiducia a De Laurentiis e Conte, che hanno fatto un lavoro eccezionale. Serve pazienza, poi se si risparmia anche un centesimo è il primo guadagnato, si fa una grande squadra e anche una grande società. La richiesta del Bologna per Ndoye e Beukema? 90 milioni non sono pochi per due calciatori che hanno fatto un buon campionato, il mercato è un po’ pazzo, ma se il Napoli spende 70 sono 20 milioni guadagnati. Con Marianucci e Beukema è completo il pacchetto della difesa o serve altro? Dire se è a posto non lo so, ma io darei fiducia sia al presidente che a Conte, a fine mercato il Napoli avrà un’ottima squadra per far vedere ancora il suo valore. Anguissa? Sicuramente avere De Bruyne che fa da effetto trainante per gli altri è indispensabile. Ovvio che un giocatore importante sposta l’equilibrio e la scelta di restare o meno di un altro calciatore. Mondiale per Club? Non capisco a cosa può essere utile. Dopo tante partite fatte da un calciatore, non capisco perché continuare e non staccare per recuperare. Non vedo questa cosa buona, lo vedo come un aspetto economico dove ci sono degli introiti e i cani da corsa devono correre. Serve un po’ di recupero, poi ci troviamo dei calciatori che potrebbero avere dei problemi durante la stagione”.

NM LIVE – Zaccaria

NAPOLI – MARIO ZACCARIA, giornalista, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Il gesto di Politano e sua moglie per il Santobono? Dimostra una sensibilità e una nobiltà d’animo, perché non è da tutti. Questo testimonia anche un certo attaccamento nei confronti della città che ha acquisito in questi anni a Napoli. Hanno fatto si che il pensiero corresse a un qualcosa di estremamente napoletano, fa onore a lui e sua moglie. Ma non c’era bisogno di questo gesto, perché sapevamo già la sensibilità d’animo di questo ragazzo. Mertens e Hamsik? Hanno significato tanto nell’ultimo decennio. Hanno rappresentato tanto per il Napoli e spero sempre che questi due calciatori, non solo vengano ricordati dai tifosi, ma che vengano coinvolti dalla società: un ruolo per questi due giovanotti se lo si trovasse sarebbe una gioia per tutto l’ambiente. Mercato? I problemi del calciomercato del Napoli sono legati a un fatto positivo: ha una disponibilità economica che nessuno ha. E’ un problema, perché appena si avvicina a un calciatore, la squadra di appartenenza si stropiccia le mani e alza l’asticella. Anche per calciatori che non hanno un valore stellare, le squadre sparano cifre stratosferiche. 40 milioni per Ndoye sono troppi. Bisogna aspettare, perché più si tira la corda più si spezza per la squadra del calciatore. Ma arrivare fino in fondo è un rischio, perché Conte non vorrebbe arrivare a Dimaro con una rosa incompleta. C’è il rischio di qualche incomprensione, se non arriva una rosa parzialmente completa nei ritiri. Nunez? Non ha avuto una stagione brillante, ma 3 anni fa è arrivato in Premier in pompa magna e pagato 100 milioni di euro. Il suo valore è indiscutibile e ho fiducia in Conte, che riesce a tirare fuori il meglio dai calciatori. Con un calciatore del genere, Conte sarebbe capace di tirare fuori il meglio. Sarebbe un colpo importantissimo. I calciatori di livello altissimo prima avevano una sorta di ritrosia per il Napoli, adesso c’è una gara tra i calciatori importantissimi per venire a Napoli. Dipende dall’effetto Conte, che è di rango internazionale, dipende dal fatto che il Napoli ha vinto in 3 anni 2 scudetti e poi dipende dal fatto che calciatori come Lukaku e McTominay, ma anche De Bruyne, sono venuti qui. Molti calciatori di fascia A pensano che, visto il loro arrivo, a Napoli si sta bene e si gioca in un campionato importante. E’ vero che bisogna pagarli, ma è già importante che vogliono venire a Napoli”.

NM LIVE – Verna

NAPOLI – CARLO VERNA, giornalista, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Napoli attrattore anche per grandi calciatori? Si è creato il circolo virtuoso. Io andrei anche oltre gli ultimi 20 anni. Negli ultimi anni si sono vinti due scudetti in tre anni, che somiglia molto a quello che accadde negli anni di Maradona, quando in quattro anni ci furono tre successi. Vincere in quattro anni due scudetti e una Coppa Cefa è tanta cosa. Oggi rispetto a tanti anni fa, ci sono degli attrattori che riguardano anche la città. Quelle immagini del lungomare con la squadra del Napoli che sfilava, abbia dato tanto nella percezione positiva per i calciatori importanti. Il Napoli di oggi, nato dal fallimento, ma anche dalla grande gloria degli anni di Maradona. Credo che venire nella città e nella squadra della leggenda Maradona sia ancora una attrazione fortissima. 90 milioni per Beukema e Ndoye sono troppi, su questo ha ragione De Laurentiis che nelle negoziazioni è sempre molto abile. Sono comprensibili le esigenze di Conte, ma stavolta si parte da una impalcatura di una squadra importante e va definita con dei co titolari, se arrivano più tardi non è un problema perché serve negoziare nelle condizioni migliori e nei tempi migliori. Bisogna utilizzare in modo intelligente questo vantaggio di poter acquistare, ma può essere un’arma a doppio taglio, perché le squadre sanno che il Napoli ha tanti soldi e chiedono tanto. De Laurentiis sulla negoziazione e attenzione sulle mosse di mercato e sul bilancio è imbattibile. Col tempo è iniziata la ballata trionfale del Napoli, culminata con la vittoria dei due scudetti. Salernitana? A me questa storia non è piaciuta affatto. So che a Napoli sono ancora arrabbiati per la festa fatta per il rinvio dello Scudetto. La Sampdoria doveva essere ripescata solo se il caso Brescia si fosse verificato. Se c’è un processo sanzionatorio del Brescia, per quale motivo si deve fermare tutto. E’ stata un’ingiustizia verso la Salernitana e crea un precedente negativo. Si doveva giocare subito il playout con il Frosinone e poi dopo la giustizia sportiva avrebbe fatto il suo corso. Non giustifico la violenza, ma penso che Salerno abbia ricevuto un’ingiustizia”.

NM LIVE – Mora

NAPOLI – NICOLA MORA, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “90 milioni di euro per Ndoye e Beukema sono valutazioni eccessive, ma perché sanno che il Napoli ha un’ottima disponibilità economica. Sono due ottimi calciatori, soprattutto Ndoye che potrebbe essere utile al Napoli, facendo fare un salto di qualità alla fase offensiva, ma le valutazioni sono eccessive. Ci sarà modo e tempo per trattare e limare un pò il prezzo, per far si che almeno uno dei due arrivi, anche se entrambi sarebbero graditi. Per Beukema bisogna aspettare la scadenza della clausola di Lucumì? In queste prime fasi, ci sono delle considerazioni anche degli allenatori. Uno bravo come Italiano vorrà delle garanzie per privarsi di questi due calciatori. Fa piacere che il Napoli, oltre alla disponibilità economica, ha le idee ben chiare per sondare calciatori validi per il progetto di Conte. Il Napoli è partito in quarta e può fare un mercato di altissimo livello. Mercato del Club? Ho visto solo alcune partite, credo sia una competizione a livello economico, viste le condizioni del terreno di gioco e climatiche. Vediamo squadre stanche. E’ vero ci sono qualità individuali importanti, ma con il calcio che siamo abituati noi è qualcosa di diverso. Si vede che è una competizione fatta solo per scopo economico. Mertens e Hamsik? E’ una brutta notizia il loro ritiro, sono due campioni che hanno indossato la maglia del Napoli e fatto grandi cose, ma sarà bello vederli giocare ancora una volta insieme. Peccato non abbiano vinto lo Scudetto e sono due icone per il Napoli. Nunez e Lucca, con il primo che ha dato ampia disponibilità. E’ l’effetto De Bruyne e del club? E’ l’ennesima vittoria di De Laurentiis, sono partito nel 2004 con lui e si presentò dicendo che l’avrebbe riportata ad alti livelli. Oggi il fatto che un calciatore come Nunez apre al Napoli, è la vittoria di tutto quello che rappresenta il Napoli. Se De Bruyne accetta il Napoli per vincere ancora, è un grandissimo traguardo per Napoli calcio e Napoli città, che è cresciuta diametralmente alla squadra di calcio. Una tifoseria che non ha mai abbandonato questa squadra. E’ una vittoria per tutti. Speriamo non sia solo l’effetto De Bruyne, ma di un Napoli che diventa sempre più internazionale”.

NM LIVE – Carmine Esposito

NAPOLI – CARMINE ESPOSITO, ex attaccante dell’Empoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “90 milioni per Ndoye e Beukema? E’ un prezzo esagerato. I due calciatori hanno molti estimatori e se ci fosse una buona trattativa li danno via, ma 90 milioni è una assurdità. Se arriva il Napoli che ti offre una cifra importante, accetti, il Bologna ha richieste ma non a queste cifre come leggo. Mondiale per Club? E’ soltanto per soldi, anche i calciatori non hanno più libertà. Qualcuno salta anche il ritiro, non capisco a cosa serve questo mondiale per club. Capisco per i soldi, ma con questo caldo… Questi calciatori qui poi crollano. Poi rischi di non fare un campionato all’altezza. Ci sono troppe partite, si sta andando troppo oltre. Lucca e Nunez? Sarebbe bello se arrivassero entrambi, il Napoli farebbe due grandi acquisti. Le parole di De Siervo sul mancato talento è anche per colpa della pirateria? La colpa è dei capi di tutto. Il Sassuolo è l’unica società che sta facendo bene con i giovani. Non si devono lamentare se in Nazionale facciamo brutte figure, cambiano gli allenatori e non si crede nei progetti. Si deve avere la forza di azzerare tutto, abbiamo bisogno dei giovani e di talenti. A parte Fazzini e altri pochi, non ce ne sono molti. Io azzererei tutto, darei la colpa a tutti e nessuno e ripartirei da capo. Li danno in prestito come pacchi postali e i giovani non trovano mai la loro dimensione. Meret e Milinkovic-Savic? Milinkovic-Savic è un grandissimo portiere, un para rigori e con grande personalità, Meret ha sempre fatto bene. Bisogna mettere in chiaro le gerarchie. Il ruolo del portiere è quello più difficile, perché ha bisogno di essere tranquillo”.