Giovanni Capuano del Sole 24 ore – “Il Napoli è la favorita del prossimo campionato”

Il giornaliata del Sole 24 ore Giovanni Capuano, nel corso di un’intervista, ha espresso pubblicamente la sua opinione sulla probabile vincitrice del prossimo campionato di serie A. Ha dichiarato che, ai nsatri di partenza, il Napoli resta candidato a rivincere lo scudetto. Queste le parole del giornalista:

“Aurelio De Laurentiis sta facendo grandi cose, la rosa sarà di ottima qualità e molto forte So che gli amici di Napoli si arrabbieranno, ma ha l’obbligo di rivincere lo scudetto. Non può arrivare secondo. In Champions League metto l’asticella ai quarti di finale. Si pala di Noa Lang un giocatore molto importante, poi ha preso il miglior centrocampista al mondo, quindi ha ingaggiato un giovane assai promettente come Luca Marianucci . Arriveranno ancora altri grandi giocatori, per cui ,oggi, Il Napoli non ha rivali in Italia. L’Inter è una squadra forte negli undici, il problema è avere dei rincalzi adeguati. Alla compagine di mister Antonio Conte verrà chiesto di affrontare al meglio le sessanta partite stagionali senza tralasciare nulla”