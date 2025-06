NAPOLI – Sarà Noa Lang il dopo Kvaratskhelia, prossimo l’annuncio del suo arrivo

E’ imminente l’annuncio del terzo acquisto del club partenopeo; dopo il colpo De Buyne e l’ingaggio della promessa dell’Empoli, Marianucci, sta per arrivare alla corte di Antonio Conte l’olandese Noa Lang, terzo giocatore tulipano dopo Krol e De Guzman nella storia del calcio Napoli. L’esterno 26enne, corteggiato già a gennaio scorso senza risultato, ha sempre avuto in testa l’idea di lavorare con il tecnico salentino. Ora, gli si presenta la grande occasione. Il ds azzurro Manna sta sbrigando gli ultimi dettagli per chiudere l’operazione al più presto, dopodichè potrà concentrarsi sugli altri obiettivi di mercato. Noa Lang, quindi, rappresenta il dopo Kvaratskhelia. Nell’ultima stagione, col Psv, ha realizzato 14 reti tra campionato e coppe; questo calciatore ha il calcio nel suo dna. L’accordo col suo entourage è stato subito raggiunto, guadagnerà 2,5 milioni a stagione per 5 anni, mentre il suo cartellino costerà 25 milioni di euro più bonus. All’ombra del Vesuvio ritroverà Neres, conosciuto all’Ajax.