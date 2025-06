MONDIALE PER CLUB – Il Fluminense si qualifica agli ottavi di finale, ma primo arriva il Dortmund

Il Fluminense si qualifica agli ottavi di finale del Mondiale per Club da seconda del Gruppo F. Al tricolor paulista basta lo 0-0 nell’ultima gara del girone ed elimina i sudafricani del Mamelodi Sundowns. Il club brasiliano difende il vantaggio in classifica in una partita in cui Fabio ha protetto senza grossi problemi la propria porta e in cui Arias con le sue sgroppate ha tenuto lontana la palla dalla propria difesa. Troppo poco quanto prodotto dal Mamelodi per superare la barriera del Flu che, passando come seconda nel girone affronterà la prima classifica del gruppo E quello dell’Inter.

Al Borussia Dortmund basta un goal di Svensson nel primo tempo per battere l’Ulsan e passare come primo il Gruppo F in virtù dello 0-0 tra Mamelodi e Fluminense, che passa come secondo. La squadra di Kovac chiude il suo girone con 7 punti e ora attende la seconda del gruppo E, quello dell’Inter. In lizza, oltre ai nerazzurri, ci sono il River, che affronterà la squadra di Chivu alle 3, e il Monterrey, impegnato contro l’Urawa Red Diamonds.