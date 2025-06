Buscè, De Maggio, Amodio, Boscaglia, Causio, Caliendo, Foschi, Caruso a Kiss Kiss Napoli

Antonio Buscè, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a KissKissNapoli.it: “Ho avuto modo di allenare Jallow al Rimini quest’anno. E’ un ragazzo nato nel 2007, catapultato due anni fa in Italia e nel nostro calcio senza aver fatto un percorso nelle giovanili come tutti gli altri. Per i primi 5/6 mesi si è allenato con la Primavera: un periodo in cui si è messo in mostra per le sue giocate sia in allenamento che durante il campionato. Quando lo vidi giocare la prima volta mi impressionò la sua potenza nel calciare a rete. Una forza devastante. Ha sicuramente buone prospettive ma bisogna continuare a lavorarci seriamente ed avere pazienza come abbiamo fatto noi. Ha una forza tale nelle gambe che gli permette di essere velocissimo nei primi metri di scatto. Quando l’ho fatto entrare in campo a gara in corso per qualche spezzone gli chiedevo di giocare dietro la prima punta per aggredire gli spazi che il centrale d’attacco gli creava con le sponde. Negli ultimi 30 metri di campo riusciva a dialogare con il compagno di reparto in maniera molto fluida. Di contro, non credo sia tagliato per giocare come prima punta. Non avendo fatto un percorso da ragazzino nelle giovanili, abbiamo dovuto lavorare anche sulla sua mentalità, costruire il professionista insomma. Fortunatamente il ragazzo si è mostrato subito disponibile al sacrificio. Capitava si allenasse sia con la Primavera che con noi in prima squadra. Quindi doppia seduta e da lui mai una lamentela. Questo dice tanto sul suo carattere. All’inizio si mostrava timido poi col tempo si è adattato e inserito nel gruppo e rideva e scherzava con tutti. Ha bisogno di sentire fiducia intorno a se soprattutto perchè viene da una situazione personale difficile. Se va al Napoli potrebbe esserci la stessa gestione che abbiamo adottato noi qui a Rimini, ovvero inserirlo nella Primavera e magari ogni tanto concedergli qualche convocazione in prima squadra per permettergli di migliorare, soprattutto se allenato da un tecnico tra i migliori al mondo come Conte ed insieme a campioni del calibro dei giocatori azzurri. Marianucci è stato uno degli ultimi ragazzi che ho avuto all’Empoli in Primavera. Ha fatto un percorso di crescita ad Empoli che è stato fondamentale per permettergli di arrivare dove è ora. Un percorso che è stato in bilico 3 o 4 anni fa perchè la stagione in cui volevo tenerlo con me in Primavera lui voleva andare al Livorno in serie D per giocare con la squadra della sua città e per la quale tifa. Lo convinsi a restare con noi in Primavera 1. Mi ascoltò e con un po’ di fortuna ma soprattutto con la sua bravura, dopo 6 o 7 mesi era già aggregato in prima squadra in maniera stabile. Ora sono contento per lui visto che è arrivato nella squadra Campione d’Italia. Per quanto io possa sbilanciarmi, dico che Marianucci mentalmente è molto più pronto per giocare a Napoli rispetto a Rafa Marin, per esempio, se prendiamo in considerazione la giovane età. E’ più pronto sia fisicamente che mentalmente dello spagnolo. Senza dubbio essere allenato da uno dei più forti tecnici in circolazione gli permetterà di sviluppare ancor di più la mentalità di giocatore vincente. Ha le carte in regola per giocarsi anche un posto da titolare.”

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Il Napoli nella persona del presidente aveva chiuso l’acquisto di Lorenzo Lucca, si era messo d’accordo su tutto: cartellino, bonus e lunghezza contratto. Tra Udinese e Napoli c’era l’accordo totale, poi il Napoli l’ha congelato perché ha fatto una virata su Darwin Nunez. L’Udinese ha adesso 8 richieste da almeno 4 club della Premier. Il presidente Pozzo, tra le altre cose, vorrebbe tenerlo un altro anno con l’Udinese, ma il procuratore spinge per la cessione. Il Napoli ha attuato una strategia ed ora punta forte su Nunez”.

Nicolas Amodio, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Anche qui in Uruguay leggo di un interesse del Napoli per Nunez. Per lui sarebbe l’occasione per rilanciarsi, è un campione, ma a Liverpool non è riuscito a trovare spazio. A Napoli farebbe molto bene, ne sono certo. E’ un attaccante generoso, si dà tantissimo da fare. Ho parlato con qualche amico napoletano e gli dicevo che per i difensori è insopportabile uno come Nunez. Fisicamente è una bestia, è veloce, non si ferma mai, attacca la porta ed è difficile da marcare. Poi se ritrova la via del goal a Napoli se lo ricorderanno per molti anni. Lukaku e Nunez? Conte avrebbe due opzioni diverse perchè hanno caratteristiche diverse. Nunez può fare anche l’esterno rispetto a Lukaku. Sarebbe una bellissima coppia d’attacco, sono complementari”.

Roberto Boscaglia, allenatore del Latina, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “Lucca è un attaccante fisico, ma anche molto tecnico, ragazzo di 25 anni, ha grandi margini di miglioramento, ha determinate caratteristiche ed in Italia come lui non ce ne sono molti. Può giocare da solo o in coppia con un altro attaccante strutturato. In Premier cercano attaccanti fisici e fanno bene a volerlo. Per me sarà il futuro della Nazionale Italiana”.

Franco Causio, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “De Laurentiis è un presidente eccezionale, sta dimostrando di essere un personaggio importante per il mondo del calcio. Bisogna solo applaudirlo. Andarono via Spalletti e Giuntoli e sappiamo come sono andate le cose con nazionale e Juventus. Gattuso? Mi auguro che faccia il miracolo, s’è preso una patata bollente, la situazione non è facile. Lucca e Nunez? La differenza è che Nunez può fare anche la seconda punta, Lucca no. Nunez può giocare con Lukaku, Lucca farebbe più fatica. Lucca è un po’ più scarso di Nunez coi piedi, però fa reparto da solo e poi con Conte migliorerebbe sicuramente”.

Antonio Caliendo, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Osimhen? La vicenda è stata male amministrata, mi viene la tristezza professionale a vedere un campione del genere che sta elemosinando dove andare etcetera. Il ragazzo non ha mai avuto uno che lo sapesse guidare e consigliare dal punto di vista della crescita. Quando arrivò a Napoli, il primo Osimhen, era tutta un’altra persona. Crescendo non ha avuto una guida sicura per seguire quella che era la sua crescita professionale. Oggi ci troviamo su un diamante grezzo a livello comportamentale, certe sparate e certe uscite devono essere ben amministrate e ben pensate prima di esplodere perchè un campione non può permettersi certe uscite. Vi faccio un esempio, non era facile gestire personalità come Boniek, Passarella, Dunga, gente con i veri attributi. Non era facile parlare con loro e consigliargli di fare una cosa anzichè un’altra. Bisognava avere una certa diplomazia conoscendo la personalità del campione. Osimhen non ha avuto la fortuna di essere guidato bene”.

Rino Foschi, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “In questo mondo del calcio è cambiato tanto. Sono convinto che ad Osimhen gli abbiano offerto più di 40 mln l’anno dall’Arabia. Lui ha un contratto col Napoli, non vuole stare a Napoli, ma sono convinto che lui abbia già qualcosa in testa e aspetta un club italiano che è la Juventus”.

Ciro Caruso, membro dell’entourage di Chiesa e Pubill, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Beukema è un buon giocatore, s’è dimostrato tale proprio nel calcio italiano che s’è abbassato di qualità. Beukema s’è calato bene nella parte e oggi può fare al caso del Napoli, poi il progetto Conte fa la differenza. Il Napoli, con l’arrivo di De Bruyne, fa sapere che vuol giocarsela anche in Champions League. Pubill? Non metto bocca (ride ndr.), Ramadani è il numero uno al mondo e se ne occupa lui. Nunez? Mi auguro giochi nel Napoli l’anno prossimo. Chiesa al Napoli? Non lo so, qui ci pensa sempre Ramadani”.