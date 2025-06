Nino Simeone: “Centro sportivo del Napoli? Vi posso dire che al momento non si parla di terreni in possesso del Comune di Napoli”

Nino Simeone, Consigliere del Comune di Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Lavori per il terzo anello a carico del comune? Ovviamente, chi li avrebbe dovuti fare (ride, ndr). Abbiamo bisogno del terzo anello per aumentare la capienza che supererà i 60mila posti, questo aumenterà la possibilità per i tifosi di acquisto biglietti. Un aspetto fondamentale sarà quella di tutelare i residenti di Fuorigrotta, quartiere diventato centro della città, negli anni c’è stato aumento esponenziale dei residenti e lo stadio Maradona non deve essere un problema per loro.

Negli ultimi concerti non tutto è andato per il meglio, anche a livello audio. Per questo bisognerà intervenire anche con dei banner attorno allo stadio, come ci sono a Monaco di Baviera, che possono fungere come paratie di contenimento del suono oltre che di impatto visivo per i marchi pubblicitari”.

Audio non ottimale durante i concerti e danni al prato per 200mila euro?Non si parla del prato, ma della parte esterna della pista. Ogni impresa che organizza il concerto lascia fideiussioni assicurative, quindi da questo punto di vista i nostri periti si fanno pagare tutto ciò che si deve i caso di danni. Tornando sulla questione di audio è vero, ma non c’entra l’organizzazione dello stadio. Vengono utilizzate le casse da parte degli organizzatori e vengono spostate in base alle esigenze, per esempio il concentro di Vasco Rossi si sentiva benissimo. Il tema è comunque creare una struttura polivalente, anche per la musica perchè a Napoli vogliono venire dei nomi enormi ad esibirsi. Negli ultimi tempi a Napoli è quasi stato fatto sempre il pienone ai concerti, ma un richiamo lo faccio agli organizzatori di questi eventi che hanno pensato di montare e smontare le impalcature di notte. Questo non va bene, perchè sono arrivate delle lamentele dai cittadini: queste operazioni vanno fatte di mattina, così da non disturbare nessuno. Nei nostri obiettivi, oltre a migliorare la qualità delle strutture, c’è anche quello di far vivere al meglio gli abitanti di Fuorigrotta”.

Sui lavori del terzo anello poi aggiunge: “Il progetto esecutivo prevede dei tempi tecnici, ma siamo fortunati perché la struttura non va costruita da zero. Da quello che ho capito ci saranno incroci di traverse sotto il terzo anello, utilizzando poi cemento particolare per modificare i piloni già esistenti. Il terzo anello nasce come copertura dello stadio e nella fase di riqualificazione un intervento verrà fatto anche sulla copertura che risale agli anni ’90. A distanza di 30 anni sono cambiati anche i materiali, che sono più leggeri e danno meno pressione ai piloni. Sarà un bel lavoro, non ci vorranno molti milioni di euro, più o meno credo che saremo sui 10 milioni. Le cose vanno fatte bene, l’opportunità di aumentare la capienza non è una cosa di poco conto”.

Futuro della pista d’atletica? Confermo ciò che dice l’Ass. Cosenza, se il lavoro di ristrutturazione sarà con l’allungamento del secondo anello potremmo anche pensare di spostarla. Il problema è che per le Universiadi costò un bel po’ di soldi, magari può essere spostata a Bagnoli o nella zona della Mostra d’Oltremare”.

Centro sportivo del Napoli? Vi posso dire che al momento non si parla di terreni in possesso del Comune di Napoli, magari il presidente sta lavorando per altre zone. Avevo letto di Qualiano, io spero solo di poter andare a vedere gli allenamenti del Napoli nel nuovo centro sportivo”.