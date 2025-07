Christillin, Fedele, Strakosha, De Giovanni a Kiss Kiss Napoli

Evelina Christillin, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Osimhen alla Juve non mi dispiacerebbe. Trattativa con Adl? Pecunia non olet. La Exor ha versato altri 15 milioni alla ricapitalizzazione, la Juve sotto il profilo finanziario ha un’attenzione maggiore ai conti. Anche il Napoli mostra questa attenzione verso i conti, da sempre. Abbiamo avuto ospite Conte da noi al Museo Egizio quando ha registrato l’intervista a Sky, con Antonio ci conosciamo dal 1991, non aveva mai dato garanzia ad altre squadre e poi è rimasto giustamente a Napoli. Sua moglie Elisabetta e la figlia Vittoria si trovano molto bene a Napoli. Il Mondiale per club? C’è una congestione del calendario. Una situazione molto particolare di quest’anno. I calciatori sono sottoposti ad un forte stress. Le condizioni climatiche non hanno favorito un risparmio di energie. Con questi caldi il problema c’è, oggi la Juve gioca a Miami alle 15 orario locale. Sono questioni importanti. Quello del meteo è un problema. In alcune parti degli Stati Uniti le temperature sono terrificanti”.

Gaetano Fedele, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Vengo da una cultura dove i migliori affari si sono sempre fatti alla fine del calciomercato, ma oggi è cambiato tutto. Chi paghi oggi 20 mln tra un mese e mezzo lo pagheresti 10. Gli allenatori vanno di fretta, vogliono andare in ritiro con la squadra quasi al completo. Fin quando verremo amministrati da persone che col calcio non hanno nulla a che vedere si creano diverse problematiche, ultima quella del Mondiale per Club. Finestra dal 1 al 10 giugno? Non credo serva. Il mercato più lungo è e peggio è per tutti. L’Italia deve andare contro la FIFA che fa tutto per discorsi economici. Se non cambiano le leggi assisteremo a mercati inutili e a perdite di tempo senza fine. C’era stato un momento, quest’anno, che si pensò di chiudere il mercato entro il 15 agosto, per anticipare l’inizio dei campionati. Invece no, ci saranno tantissimi giocatori che per le prime due gare di campionato pensano solo a non farsi male. Chi può cambiare tutto ciò è il nostro presidente (De Laurentiis ndr.)”.

Thomas Strakosha, portiere dell’AEK Atene, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ai calciatori fa piacere giocare tante partite, ma dopo le 60 partite il livello e la qualità si abbassano. Sarò sempre grato all’Italia, mi ha accolto da bambino ed ho fatto buonissime esperienze. Il Napoli non è solo di Conte, ma il tecnico lì ha trovato la carica giusta ed ha fatto un lavoro eccezionale. Il Napoli meritava un allenatore di questo calibro, ora mi aspetto grandi cose in Champions dai nomi che circolano sul mercato. Yarmolyuk? Era un mio compagno di squadra, era giovanissimo e si vedeva il talento. Se va al Napoli, con Conte, sono certo che renderà al massimo. In Italia può fare la differenza. E’ forte fisicamente, ma ha anche molta qualità. Deve solo imparare a capire il momento di fare certe giocate, deve essere più calmo nelle scelte, vuol spaccare il mondo perchè è molto giovane. Deve imparare a gestire i momenti”.

Maurizio De Giovanni, scrittore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lang e Ndoye? Sarebbe bello se arrivassero insieme, anche se le richieste del Bologna per Ndoye mi sembrano fuori realtà. E’ un giocatore di ventisei anni ed ha fatto solo un campionato di grande livello. Mi rendo conto che piaccia a Conte, poi so che piace anche al Borussia Dortmund, ma le cifre che leggo mi sembrano elevate. Mi auguro che il Bologna abbassi le pretese. Il ritorno di Insigne? Sarebbe una storia meravigliosa da raccontare, di un ragazzo che a Napoli ha dato tantissimo ed ha ricevuto meno di ciò che ha dato. E’ un ragazzo splendido, non so dirvi come stia fisicamente e che tipo di posizione avrebbe. Mi piacerebbe se rientrasse a Napoli, non impatterebbe nemmeno sulle liste visto che è cresciuto nel settore giovanile del Napoli. Porterebbe entusiasmo, forza, napoletanità. Mazzocchi è alla porta d’uscita e servirebbe un altro napoletano. De Bruyne? Calciatore di dimensione internazionale, nel pieno della sua maturità. Non è affatto a fine corsa, sentiamo di giocatori come Dzeko, Modric, lo stesso Immobile, che hanno superato i 38 anni. De Bruyne è un giocatore di livello superiore a questi ed ha scelto di stare a Napoli. Poteva guadagnare 25 mln l’anno negli Stati Uniti, ma ha scelto di restare nel calcio europeo, ha scelto una piazza affamata di vittorie”.