Supercoppa Italiana 2025, Simonelli: “Si giocherà in Arabia dal 17 al 22 dicembre”

Confermata la formula Final Four: le semifinali sono Napoli-Milan e Inter-Bologna

La Supercoppa italiana 2025, per la terza volta nella storia con la formula Final Four, si disputerà nel mese di dicembre di quest’anno, ancora in Arabia Saudita. Lo ha ufficializzato il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, intervenuto in conferenza stampa al termine dell’assemblea andata in scena nella giornata odierna. “Le date sono quelle comunicate, quindi 17-18 dicembre le semifinali e 22 dicembre la finale. Non sappiamo ancora dove, se a Riad o a Gedda. Considerando che in Arabia Saudita hanno le due stagioni, immagino che possa essere ancora Riad. Ma la scelta è dei sauditi. Io mi augurerei che sia Gedda, ma non è nelle nostre possibilità scegliere il luogo: credo che ormai dovranno decidere”.

Le semifinali vedranno affrontarsi Napoli (Campione d’Italia) e Milan (finalista della Coppa Italia), da un lato, con Inter (seconda in Serie A) e Bologna (vincitrice della Coppa Italia) che si giocheranno il secondo accesso alla finalissima. Nell’ultima edizione hanno trionfato i rossoneri per 3-2 in finale contro i cugini nerazzurri.