Trombetti, Tosolini, Palermo, Uccella e Fabbroni a Radio Napoli Centrale

Il professore Guido Trombetti ha rilasciato queste dichiarazioni nel suo consueto editoriale per ‘Radio Napoli Centrale’: “Osimhen è un grosso problema. Le squadre non lo vogliono per il suo carattere” – “Il Napoli è l’unica squadra lanciata in questa sessione estiva di calciomercato. Le altre, invece, sono ferme, questo è dovuto alla grande liquidità del Napoli. Il problema adesso è uno solo: è Victor Osimhen. Lui è una persona difficile sul piano comportamentale, non si capisce mai cosa si voglia fare. Le società di calcio stanno lontano dal suo carattere difficile. Proprio per questo motivo, di fatto, nessuna squadra europea ha offerto i 75 milioni di euro della clausola rescissoria. Hanno paura di confrontarsi con lui. Il presidente deve fare uno sconto pur di liberarsi di Osimhen. Ed ora c’è anche il pericolo di vederlo a Dimaro. Il calcio è cambiato, prima i presidenti si vedevano in un luogo circoscritto per determinati giorni. Mentre ora, di fatto, anche il mercato sembra fatto su Amazon. Il Napoli deve comunque prendere un paio di esterni che garantiscano almeno una quindicina di gol”.

Monica Tosolini, giornalista di TeleFriuli e Udineseblog, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Lucca-Napoli? Incontro in settimana, si può chiudere a 30 milioni” – “In settimana ci sarà sicuramente un incontro, ma ad incontrare il Napoli sarà Nani: il braccio destro di Gino Pozzo che, di fatto, decide le trattative. L’Udinese, visto che il Pisa ha un 10% sulla futura rivendita del giocatore, vuole 35 milioni per Lucca. Secondo me, quindi, si potrebbe chiudere verso i 30 milioni di euro. Bisognerà capire se il Napoli voglia arrivare a tale cifra. Anche se la priorità è Nunez. Da Udinese c’è la sensazione che il Napoli sia sicuramente in pole position per Lucca, ma si cerca di capire la convinzione dello stesso Napoli. Lucca andrà via da Udinese e, almeno per il momento, l’ipotesi più probabile è lo stesso Napoli. Su Lucca ci sono altre squadre: Atletico Madrid, Atalanta (a gennaio), Milan e Roma (Ranieri e Gasperini ammirano molto Lucca). Tuttavia, è stato solo il Napoli a muoversi concretamente. Cambio di proprietà? Sembrava più imminente il passaggio di proprietà, ma ora c’è stata una frenata. Probabilmente, i Pozzo vogliono conservare delle quote. Più passa il tempo e più la cosa può andare scemando. Le parti sono distanti. Se va via Lucca, ovviamente, ci vuole un altro attaccante. Obiettivo dell’anno prossimo? Si vuole centrare il decimo posto: la parte sinistra della classifica, per poi cercare di tornare in Europa. Meret è un grandissimo portiere ed una grandissima persona: lui è molto serio”.

Paolo Palermo, agente FIFA, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “De Laurentiis deve investire nel settore giovanile” – “Mi sta piacendo come si sta muovendo il Napoli, ha tenuto fermo i due allenatori più vincenti negli ultimi dieci anni nel campionato italiano. Napoli è diventata una città importante, dove tutti voglio venire. Il Napoli ha dimostrato di sapere fare calcio. Settore giovanile? De Laurentiis ci deve mettere mano, bisogna che investa due-tre milioni di euro all’anno. Vari 2008 stanno scappando. Grava e Caffarelli, pur se con pochi soldi, stanno facendo un ottimo lavoro”.

Davide Uccella, giornalista di Canale 21, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’: “Ho ancora qualche perplessità sul nuovo Napoli Basket” – “El-Amin è un calciatore che a Napoli non si vedevano da un po’ di tempo, è un ragazzo che corre, porta palla, schiacciare, e un buon totalizzatore di punti. Ti garantisce quei 15-20 punti a partita che servono ad una squadra che si voglia salvare in maniera tranquilla. Crosswell giocatore dinamico, poi è arrivata l’ufficialità di Stefano Gentile, a cui è stato fatto un triennale a 36 anni. Devo dire che è una buona notizia la conferma di Treyer. Mi aspetto dei colpi di qualità da parte di Napoli, visto che l’intenzione della società è quella di puntare ai play-off. Attenzione a Leonardo Faggian, che ha giocato in A2 col Verona che, però, ha già avuto Magro come allenatore nell’Under 20. Poi Chris Dowe del Brescia, vice campione d’Italia, ma credo che possa pestare i piedi ad El-Amin. C’è ancora qualche ombra nella costruzione della squadra. Non c’è stato ancora il colpo ad effetto che scalda la piazza: rimango ancora leggermente perplesso. Lo stesso allenatore vuole dare un percorso di crescita a vari giocatori. Aspetterei una-due settimane per verificare altri colpi. Non molti della vecchia guardia resteranno a Napoli. Pullen e Zubcic non dovrebbero avere spazio, l’unico che possa restare è Totè”.

Mario Fabbroni, giornalista, ha parlato così ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’: “ A Dimaro può esserci l’80d dell’organico. Anche Juanlu Sanchez si può chiudere in settimanta”- “Credo che Lang possa essere per Conte davvero una bella freccia da mettere nell’arco di una partita: può essere devastante in questi 45 minuti dove le squadre calano, come era David Neres all’inizio. 80% della squadra dell’anno prossimo già presente a Dimaro? Credo di sì. Il Napoli sta viaggiando spedito, sta sorprendendo tutti. Questo vuol dire davvero molto. I tifosi sono molto contenti ed alcuni di loro già pensano al quinto scudetto, ma è ancora troppo presto (ride, ndr). Bisognerà vedere gli effetti della nuova Champions. Mercato in uscita? Non so se ci saranno delle novità in questa settimana, visto che è ancora tempo. Ngonge-Milinkovic-Savic? Come al solito, quando ci sono De Laurentiis e Cairo di mezzo si va sempre sulle lunghe. I due presidenti, infatti, vogliono sempre dimostrare che hanno un muscolo in più rispetto al collega. Simeone? Ha dato tanto alla maglia azzurra e spetterà a lui decidere dove andare. Andrà al Siviglia? Plausibile. Dopo Lang, si può chiudere in settimana anche per Juanlu Sanchez. Lucca è ora davanti a Nunez, anche perché piace molto a Conte. Con quest’ultimo, infatti, Lucca può crescere tanto, mentre Conte con Nunez avrebbe un lavoratore già fatto. Lucca si può chiudere entro una decina di giorni. Non credo che ci sia un mister X in attacco”.