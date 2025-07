Mercato azzurro – De Laurentiis ha incontrato l’agente di Darwin Nunez, Fali Ramadami

Da quanto si apprende dalle ultime notizie, il club del presidente De Laurentiis, per quanto concerne l’attacco, sembra orientato a prendere Darwin Nunez dalla Premier League, per il cui cartellino, il Liverpool chiede 55 milioni. Intanto, l’imprenditore cinnematografico, patron del Napoli, ha avuto nei giorni scorsi, un incontro con l’agente del giocatore uruguaiano Fali Ramadani, sia per discutere del possibile ingaggio del suo connazionale, il quale ha già dato il suo assenso al tasferimento in maglia partenopea sia per farlo intercedere con il club britannico a scendere il prezzo, dato che il calciatore ha epresso la volontà di lasciare i Diavoli Rossi. Malgrado le sirene arabe che lo avrebbero coperto d’oro, Nunez preferisce la squadra di Conte. Qualora si concretizzasse l’affare, l’uruguagio sarebbe il profilo giusto per il tecnico salentino; in alternativa Lorenzo Lucca rappresenterebbe la soluzione migliore ma non meno importante. Al momento, però le due società sono ancora distanti tra loro.

Fonte Corriere dello Sport