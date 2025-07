Padovan, Zille, Zambruno, Marchini , Gallo e Fabbroni a Radio Napoli Centrale

Il giornalista Giancarlo Padovan ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’: “Osimhen fuori rosa sarebbe autolesionistico. Osimhen alla Juve è una pista difficile” – “Intrigo Osimhen-Juve? Lo vedo complicato per la Juventus, ma lo vedo complicato un po’ per tutti. Osimhen o sceglie l’Arabia, o va a Dimaro. Potrebbe andare fuori, ma questo sarà autolesionistico sia per il Napoli che per il giocatore. La Juve ci proverà, ma De Laurentiis non ha un gran rapporto con il club bianconero. Osimhen alla Juve la vedo molto complicata. Il Napoli deve continuare a prendere giocatori bravi-bravissimi e farli diventare campioni con la maglia azzurra: questa si è dimostrata la scelta giusta. Poi il campionato il Napoli ce l’ha già: De Bruyne. Mi aspetto tanto da lui, anche se devo sapere che ha sia 34 anni e che qualche volta si ferma. Ma non è un giocatore normale. Nessuna conferma per Muller-Napoli? Menomale per il Napoli, ormai ha perso lo spunto. Insigne svincolato? In una squadra medio-piccola potrebbe dare ancora il suo contributo. Inter? Programmazione c’è: ha fatto quattro nuovi acquisti, ma ci sono dubbi sulla compattezza. Calhanoglu, dopo quello che è successo, deve andare via e sarà un problema sostituirlo. Ho dei dubbi su Chivu, perché l’allenatore conta più dei giocatori e Inzaghi che batte Guardiola lo dimostra. In casa Inter ci sono tante scorie, perché si è andati vicini a vincere ma poi non si è vinto nulla. Sta cambiando troppo. Se la Juve dovesse fare colpi importanti, di fatto, potrebbe diventare l’antagonista del Napoli”.



Federica Zille, giornalista di DAZN, ha parlato così ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’: “Non darei mai Osimhen alla Juve. Tante tensioni in casa Inter” – “In casa Inter ci sono molti conflitti, sono stato davvero sorpresa dalle parole di Lautaro Martinez: sia per la durezza che dal fatto che, anche se l’ha fatto fatto Marotta dopo, dall’aver messo davanti a tutti il nome di Calhanoglu. Anche se non è certo che nel mirino di Lautaro ci fosse solo Calhanoglu. Poteva esserci anche lo stesso Frattesi. Il Napoli, invece, sembra un’isola felice e, almeno per il momento, sembra che non abbia rivali. Osimhen? Se fossi il Napoli non la darei alla Juventus, non rinforzerei una rivale. Ma prima o poi si dovrà sbloccare questa vicenda Osimhen per poi fiondarsi un attaccante di livello: da Lucca a Nunez. Non penso che il Mondiale per Club incida tanto su Inter e Juve, visto che questa competizione la vedo solo come un’appendice finale della stagione. Tudor sta pensando più alla prossima stagione che pensare al Mondiale per Club. La Juve ha un problema molto importante a livello difensivo, ha un atteggiamento troppo cauto e lo dovranno fare contro il Real: altrimenti, rischiano una brutta figura. Nunez non ha rispettato al Liverpool le aspettative che c’erano quando è stato preso. Lucca, invece, non ha sicuramente la stessa storia di Nunez, ma i suoi gol all’Udinese li ha fatti sempre. Poi quando ha tolto il rigore a Thauvin, che sicuramente è stato un brutto gesto, ma ha dimostrato sia la sua personalità che la sua voglia di crescere. Lucca poi non toglierebbe luce a Lukaku, che ha sempre il bisogno di essere coccolato. Lang? Mi piace come alternativa a David Neres, spero che diventi più incisivo e meno fumoso. Il Milan ci ha provato per lui due anni fa: è un’ottima alternativa”.



Enrico Zambruno, giornalista di MolaTv, ha parlato così ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’: “Lang è più pronto di Neres e Ndoye. Il Napoli l’ha preso per una cifra intelligente” – “Noa Lang è forte, per lui il Napoli spenderà una cifra giusta ed intelligente. Considerate che il PSV è una bottega cara. Giocherà a sinistra e salta l’uomo: farà divertire l’uomo. Lui è più pronto di David Neres, visto che è meno fumoso. In Olanda sono molto dispiaciuti della partenza di Lang. Non sono pazzo di Ndoye, il Napoli ha bisogno di esterni che segnino. Ndoye con Conte può sicuramente migliorare, visto che quello che tocca il tecnico salentino diventa oro. Neres verrà usato più come spacca partite nei big match, mentre Lang ha dimostrato di essere più un giocatore del primo minuto, ha segnato spesso il gol dell’1-0. Se avesse preso Lang a gennaio, il Napoli avrebbe vinto lo scudetto con qualche giornata in anticipo. A Lang piace molto partire largo da sinistra, permetterà al Napoli di utilizzare diversi moduli. Deve essere solo più altruista. Milinkovic-Savic? Se lo dovesse andar via, di fatto, il Toro perderebbe un portiere importante. Il serbo ha dato 10 punti ai granata, ma non dimentichiamoci che Cairo chieda tanto per i suoi giocatori. Ho paura che il Napoli spenda tanto per un secondo portiere, almeno che Conte non faccia un’alternanza che, però, non hai mai fatto. Ci sono tanti giocatori in Olanda che potrebbero far comodo in Serie A. Anche lo stesso Paixao che, vista la priorità del Feyenoord di vendere, potrebbe tornare in auge in ottica del Napoli. Lui vede più la porta di Lang ed ha il tiro dalla distanza, ma è ancora acerbo su certi versi. Per prenderlo, di fatto, ci vorrebbero circa 35 milioni. Smith dell’Az Alkmaar è davvero molto forte. Il campionato olandese è la prima occhiata sia del Bologna che di tante squadre, perché non spendi tantissimo e prendi soldi importanti. Ricci al Milan? Lui è un play anomalo, penso che il Milan prenderà anche un altro play straniero. Il Milan sarà una squadra molto pericolosa per la lotta scudetto, visto Allegri e vista la mancata partecipazione alle coppe europee”.



Gianmarco Marchini, giornalista de ‘Il Resto del Carlino’, ha rilasciato queste dichiarazioni a ‘Radio Napoli Centrale’: “Nella presentazione della nuova maglia del Bologna non ci sono tracce di Ndoye e Beukema” – “ Il Bologna sicuramente non venderà Beukema fino al 10 luglio, ovvero la data di scadenza della clausola rescissoria di Lucumi. Anche perché quest’ultimo è da tempo che chiede di andare via. Ma Beukema vorrebbe andare al Napoli, il suo agente (che poi è anche suo padre)l’ha fatto capire. Beukema è molto legato all’ambiente Bologna e, dunque, non tirerà mai la corsa, ma adesso ha voglia di andare al Napoli. Il Bologna vuole cash, non accetta di inserire altri giocatori. Ndoye? Il suo sostituto numero dovrebbe essere van Bommel. Anche per Ndoye, di fatto, il Bologna vuole cash. La richiesta è molto elevata, ma anche i dirigenti rossoblù sanno che non otterranno i 50 milioni di euro richiesti: un accordo si potrebbe trovare con 40 milioni di euro (comprensivi anche di bonus). Immobile? Il Besiktas deve riconoscere al giocatore una buonuscita di circa 2 milioni di euro, poi ha preso anche Abraham. Non c’è nulla che non faccia pensare ad un arrivo di Immobile, il quale è molto interessato di vestire la maglia rossoblù. Il Bologna ha presentato la maglia della prossima stagione e non c’è nessuna traccia di Ndoye e Beukema. Questo non vuol dire nulla, ma è un segnale”.



Max Gallo, giornalista de ‘Il Napolista’, ha parlato così ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’: “Osimhen è meglio che non vada alla Juve. Mercato intelligente del Napoli” – “Il mercato del Napoli, basandoci sull’arrivo di De Bruyne, è al momento di 10 e lode. Lang mi piace. Il Napoli, al netto dell’arrivo di De Bruyne, sta facendo un mercato per rinforzare in maniera molto importante la panchina. Mercato intelligente con una strategia, che il Napoli sta portando avanti. Non capisco l’esigenza di concludere il calciomercato entro il 15 luglio, ovvero prima della partenza per Dimaro. Non credo che Conte voglia questa cosa obbligatoriamente. Poi, ovviamente, sarebbe meglio, ma non deve essere obbligatorio. Osimhen? La sua cessione, al netto dell’incertezza del mercato, dovrebbe essere certa. Faccio fatica a vederlo Napoli. Sarebbe meglio, ovviamente, venderlo prima. La situazione Osimhen dipende da lui che, di fatto, si è fatto una cattiva reputazione, visto che le squadre di Premier non lo stanno cercando. Osimhen è un mondo a parte, c’entra poco con il mercato del Napoli. Juventus? Non mi farebbe né caldo né freddo, ma è sempre che non vada alla Juve. La vittoria dell’Al-Hilal sul Manchester City è un dato importante per la storia del calcio. Il Napoli sembra essere l’unica squadra in Italia ad avere disponibilità economica”.



Il giornalista Mario Fabbroni ha parlato così ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’: “Osimhen sta facendo tanti dispetti al Napoli. Possibile colpo di reni per Beukema” – “La mia speranza è che ci sia un raggio di Luce nel cervello di Osimhen. Lui è il vero problema del mercato del Napoli. Lui vuole la Juventus, o vuole restare in un campionato competitivo che non è quello turco o l’arabo. De Laurentiis, ovviamente, non farà nessuno sconto alla Juve. Il club bianconero, dunque, dovrebbe versare almeno 80 milioni di euro al Napoli. Osimhen sta facendo diversi dispetti al Napoli, anche questa situazione è un dispetto al Napoli. Le squadre stanno chiedendo tanto quando arriva il Napoli, vedi i 40 milioni di euro di Lucca richiesti dall’Udinese. Il Napoli o accetterà queste cose, o si muoverà verso altri profili che non sono stati nominati. Questa è una situazione che si sta avvitando, visto che non puoi neanche cedere se non prendi prima qualcuno. Ci sono cifre di mercato un po’ elevate. Colpo alla McTominay negli ultimi giorni di mercato? Non credo, li vedo lontanissimi. Nei primi dieci giorni di luglio ci sarà un chiarimento degli obiettivi del Napoli. Non bisogna prendersi dalla fobia per comprare subito. Lang? Bisogna capire solo quando si faranno le visite mediche. Mi aspetto un colpo di reni su Beukema. Credo che sulla questione attaccante ci si fermi un secondo. Milinkovic-Savic? Le trattativa tra Cairo e De Laurentiis sono sempre portate all’estremo. Le due squadre si dovranno andare incontro, visto che 19 milione di euro sono tanti”.