Zaccaria, Zamboni, Ignoffo, Mora, Carmine Esposito e Petrazzuolo a NM Live

NM LIVE – Zaccaria: “Il Napoli deve risolvere il problema Osimhen”

NAPOLI – MARIO ZACCARIA, giornalista, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Inter? Quello che è successo all’Inter e non solo fa riflettere sull’utilità di questa manifestazione (Mondiale per Club). Si sprecano tante energie e mi chiedo come inizieranno la stagione loro e la Juventus. I calciatori dell’Inter affrontano questo lungo viaggio e andranno in vacanza, quelli della Juventus non si sa quando finiranno. Mercato Napoli e Osimhen? Il primo problema è capire cosa c’è nella testa di Osimhen. Non ho capito cosa vuole fare. Il Galatasaray non ha i soldi per comprarlo, in Arabia non ci vuole andare e può avere anche ragione nel non andarci. Ci dicesse cosa vuole fare, vuole la Juventus? Fossi in De Laurentiis non avrei problemi a trattare. Se la Juve vuole Osimhen deve sganciare parecchi soldini. Se ce lo fa sapere ci fa una cortesia, spero finisca presto questa storia. Sulle condizioni economiche finanziarie dei club, anche in tutta Europa, ci sarebbe da discutere, non so come la politica del calcio non intervenga per mettere una regola più chiara. Esistono questi club carichi di debiti che continuano a fare attività come nulla fosse, modificando gli identikit dei campionati. Facile prendere calciatori e poi i nodi non arrivano al pettine. Il Napoli deve risolvere il problema Osimhen, sta angustiando tutti. Non sarebbe il primo che abbiamo visto a Napoli andare alla Juventus, non mi stupirei se andasse lì, l’importante è che il Napoli risolvi questo problema. Quando arriva Noa Lang? Dipende quanto è alto il faldone del contratto. Ci vuole sempre molto tempo e ce ne dobbiamo fare una ragione”.

NM LIVE – Zamboni: “Osimhen farebbe comodo a qualsiasi squadra, al Napoli servono almeno 5-6 innesti”

NAPOLI – MARCO ZAMBONI, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Mondiale per Club? Credo che queste partite potranno portare dei soldi, ma serve guardare a lungo termine, perchè se i calciatori più importanti si fanno male, poi devi mettere mano al portafogli e spendere i soldi che hai guadagnato. Credo che sia dannoso più che porti dei vantaggi. Osimhen? Sarebbe giusto portarlo in ritiro, è un grande calciatore. In una situazione come questa, bisogna capire la chiara volontà del calciatore. E’ un giocatore che farebbe comodo a qualsiasi squadra e lo sanno tutti. Beukema vuole il Napoli? La volontà del calciatore conta molto, sono cose basilari. Se si vuole una cosa e la si ritiene importante, bisogna che tutti facciano uno sforzo in più. Il Napoli ha vinto lo Scudetto da pochissimo e parte da una ossatura importante, credo che a questa squadra servono 5-6 innesti per dire ancora la sua. Anche quest’anno vedo un Napoli lassù”.

NM LIVE – Ignoffo: “Osimhen? Bisogna trovare la soluzione più adatta al calciatore, Beukema mi piace, penso che alla fine arriverà a Napoli”

NAPOLI – GIOVANNI IGNOFFO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Osimhen? Oggi non ci sono le condizioni per far si che una società faccia il pugno duro con un calciatore. La strada più giusta è trovare una soluzione adatta al calciatore. Questo clima che si è creato attorno a lui non è dei migliori e la soluzione più conveniente deve star bene prima di tutto a lui, perché sarebbe un gioco al massacro e porta a lunghe tempistiche, rischi di tenertelo contro la sua volontà. Un profilo italiano o straniero da affiancare a Lukaku? A prescindere il calcio è aperto a tutto, non sta a far la differenza tra italiano o straniero, bisogna trovare la soluzione più giusta per le caratteristiche del Napoli che sta nascendo o si sta completando, serve un attaccante che abbia quelle caratteristiche che ti permette di giocare con due punte e con un centravanti di movimento. Beukema mi piace, va a coprire le aspettative che Conte ha dei suoi difensori. Beukema ha bisogno di un top club come il Napoli per completare il processo di maturazione. Ha delle caratteristiche importanti per quel ruolo. La volontà del calciatore è determinante, se un calciatore vuole quella squadra è quasi fatta. E’ ovvio che il Bologna ci tiene o a capitalizzare il più possibile, o allungare i tempi, o magari a trattenere il calciatore, ma credo che arriverà al Napoli. Kim? Tra Milan e Napoli credo preferisca gli azzurri, la città l’ha accolto bene e ha risposto bene in campo. A parità di condizioni, sceglierebbe il Napoli se dovesse tornare in Italia”.

NM LIVE – Mora: “Napoli, Lang è un grandissimo colpo, Lucca si avvicina di più alle caratteristiche che chiede Conte, Marianucci è un grande prospetto, De Bruyne è un top”

NAPOLI – NICOLA MORA, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Cosa serve al Napoli? E’ cambiato l’appeal del Napoli e tutti vogliono venire in azzurro. E’ una grande inversione di marcia e il merito è di un presidente vincente come De Laurentiis e soprattutto di Conte, dopo quanto fatto quest’anno. Il difensore centrale sarebbe ben accetto, i prezzi sono alti ma andranno scemando per arrivare alle valutazioni giuste, un esterno altrettanto: Lang è un grandissimo colpo, ma serve anche un altro. Conte vuole competere nelle competizioni e ci vogliono due calciatori per ruolo. Neres e Politano da una parte e Lang e un altro dall’altro. Nunez e Lucca vanno bene, sono ottimi profili. Uno è già un calciatore affermato, invece Lucca si avvicina di più alle caratteristiche che chiede Conte: fisico, strutturato, bravo nel gioco aereo e sa giocare spalle alla porta. Ci aspettiamo un grande mercato, visto i primi due colpi. Marianucci è un grande prospetto, De Bruyne un grande campione. Al Napoli servono un difensore centrale, un attaccante e un esterno. Conte? Non penso si sia mai chiuso il rapporto con ADL. Si è parlato troppo presto e forzando l’opinione di tutti a giudicare i rapporti tra i due. De Laurentiis ha individuato in Conte la persona giusta per ricostruire un Napoli vincente. Conte l’ha dimostrato che è l’uomo giusto, sia nella sua carriera che al primo anno di Napoli. La rosa a disposizione era inferiore a quella dell’Inter e delle altre che lottavano per lo Scudetto. Conte ha fatto un grande lavoro e non ho mai creduto alla chiusura del rapporto. Conte è sempre stato determinato ad arrivare ai suoi obiettivi. Uno di questi era vincere a Napoli e ci è riuscito, sarebbe rimasto solo se De Laurentiis fosse stato disponibile a rinforzargli la squadra come lui riteneva opportuno. Una volta raggiunta questa cosa, si sono ritrovati sulle stesse linee. E’ giusto continuare con Conte, come è giusto fare il mercato in breve tempo senza però sperperare i soldi. Il portiere è un ruolo delicato, avrei trattenuto Scuffet. Se vuoi due di grande livello, devono essere chiari i ruoli”.

NM LIVE – Carmine Esposito: “Napoli, punterei su Lucca per l’attacco, Beukema buon difensore e duttile”

NAPOLI – CARMINE ESPOSITO, ex attaccante dell’Empoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Conte vuole il quinto scudetto come priorità? Conte può puntare anche a qualcosa di più importante come la Champions, ma se viene lo Scudetto sicuramente non lo lascia agli altri. Lucca o Nunez? Sono due calciatori importantissimi e straordinari. Nunez è più importante a livello europeo, ma Lucca è giovane ed ha più prospettiva. Punto su Lucca. Nunez se viene a Napoli sicuramente vuole giocare e si potrebbero creare degli intoppi. Il primo reparto che andrei a rinforzare è la difesa. Beukema? Ho letto che c’era una leggera flessione, qui portano più Ndoye che Beukema verso Napoli. Mi sembra un po’ azzardata la cifra, ma se il Napoli ritiene i calciatori adatti, deve spendere una determinata cifra. Beukema è un buon difensore e molto duttile, andrebbe a rinforzare il reparto, ma aspettiamo questi giorni per capire se ci saranno novità. Osimhen? E’ un calciatore importante, però, se non trovano niente di che, lo farei allenare con tutta la squadra. Magari è una opportunità di vederlo insieme a Lukaku”.

NM LIVE – Petrazzuolo: “Napoli, Raspadori vuole restare, avrei tenuto Scuffet alle spalle di Meret, mi piacerebbe vedere Osimhen a Dimaro con Conte, Juve difficile”

NAPOLI – Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “Nunez e Lucca sono differenti, uno attacca la profondità e l’altro fa da boa. Ne abbiamo parlato con Carnevale, Lucca verrebbe a Napoli ma le valutazioni che leggo sono alte, tra i 35 e i 40 milioni di euro, e il Napoli fa delle giuste valutazioni, perché non puoi scegliere uno qualunque, visto che c’è anche la Champions. Penso che Conte stia facendo delle valutazioni. L’ipotesi Juventus non riesco ad immaginarla per Osimhen, mi sembra abbastanza difficile perché bisogna trattare con il Napoli, non vale la clausola. Nelle ultime settimane ho letto di un interesse del Milan per Kim. Non so come, visto che Kim guadagna 9 milioni di euro + bonus, il Bayern Monaco per cederlo dovrebbe accettare una cifra di poco superiore ai 30 milioni di euro. Specifichiamo che parliamo di una notizia di tre settimane fa, dove veniva associato Kim con il Bayern Monaco che vorrebbe cederlo, perchè starebbe pensando ad Araujo. Situazioni da studiare. Il Milan vorrebbe la partecipazione del Bayern per lo stipendio, ma credo sia improponibile. De Bruyne è un calciatore importante, sentivo dire che non sarebbe all’altezza, ma non capisco su quali basi si dica questa cosa. Avrei tenuto Scuffet alle spalle di Meret, a tenerne due di un certo livello abbiamo avuto già l’esperienza con Meret e Ospina, ma anche con Reina. Piaccia o non piaccia, Meret è il portiere dei due scudetti, il Napoli l’ha rinnovato e fatico ad immaginare che prendono un portiere da mettere in contrapposizione a Meret. Non si registrano accelerate per i nomi dei portieri, ma il Napoli valuterà se si presentano delle occasioni. Non si registrano accelerate del Siviglia per Simeone, Raspadori ha fatto capire che resterebbe ben volentieri al Napoli. Una valutazione di 25 milioni per Beukema ci può stare. Io un messaggino a Osimhen l’ho mandato, ho sempre avuto un bel rapporto con lui, non riesco a parlarne male. Penso che andrebbe un attimo seguito. Nel Napoli è cresciuto e maturato, con un grande lavoro di Spalletti. Bisogna chiarire la situazione, se andrebbe alla Juventus mi chiederei come si possa dare un calciatore del suo valore alla Juventus. Il Napoli dovrebbe trovare un accordo economico sopra i 75 milioni di euro, non so se la Juventus possa farlo. Forse il Napoli può spalmarlo in più anni il costo del cartellino. Ad oggi non vedo questa prospettiva. Mi piacerebbe vederlo a Dimaro con Conte”.