Mimmo Malfitano – “De Laurentiis ha fatto la bocca buona, ora mira alla Champions League”

Intervistato a Radio Marte, il noto giornalista della Gazzetta, Mimmo Malfitano ha parlato degli obiettivi del patron azzurro, il quale, secondo lui, dopo i due scudetti vinti in sole tre stagioni, ha fatto la bocca buona. Ecco, qui di seguito, le dichiarazioni di Malfitano:

“Oggi, con l’arrivo del belga De Bruyne ed il possibile ingaggio di Nunez, Aurelio De Laurentiis ha cambiato strategia e punta alla Champions League. Il presidente ha in mente un progetto vincente, infatti con questi due top players che sicuramente alzerebbero di molto l’asticella, l’obiettivo è sicuramente l’Europa. D’altronde, rispetto al passato, dove molti calciatori rifiutavano il Napoli, adesso fanno a gara per venire alle pendici del Vesuvio, per vestire la casacca azzurra di una squadra d’elite”