LE INTERVISTE – Roma, Lukaku: “Per ambire al quarto posto o più in alto, devi vincere gare come questa

L’attaccante della Roma Romelu Lukaku ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria casalinga per 2-0 contro il Napoli, arrivata anche grazie ad un suo gol.

Non potevate chiudere meglio l’anno davanti al vostro pubblico.

“Partita complicata, ma giocata con maturità e qualità. Vittoria meritata”.

Quanto è importante che la partita l’abbia sbloccata Pellegrini?

“Molto importante. E’ un giocatore che aiuta molto la squadra e sono contento per lui. Ha lavorato bene in settimana e complimenti a lui”.

La zona Champions passa dalla vittoria di big match come questo.

“Importante vincere queste partite. Se vuoi arrivare quarto o più in alto, devi vincere gare come questa”.

