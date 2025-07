Noa Lang – Per l’esterno sinistro olandese visite mediche previste per il giorno 15, a Castel Volturno

Si avvicina l’ufficialità dell’acquisto, da parte del Napoli, dell’esterno sinistro olandese Noa Lang. Il giocatore, nel giorno del raduno, in quel di Castel Volturno, ovvero il 15 luglio prossimo, si sottoporrà anche alle rituali visite mediche. Il club partenopeo e quello olandese hanno già l’accordo, lo devono solo annunciare in via ufficiale, Col calciatore, è stata raggiunta un’intesa sull’ingaggio di due milioni e mezzo a stagione, fino al 2030, mentre al Psv andranno 25 mln + 2 di bonus. Il forte esterno che riempirà il vuoto lasciato da Kvaratskhelia, era stato nel mirino di Manna, nella scorsa sessione invernale di mercato ma la società dei Paesi Bassi non volle cederlo. A detta di tutti Noa Lang è un ottimo elemento che, sotto la guida di Conte darà il meglio di sé.