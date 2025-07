SSCN – Da domani 10 luglio inizia la campagna abbonamenti per la stagione 25/26

La Società Sportiva Calcio Napoli rende noto che da domani, 10 luglio, comincerà la campagna abbonamenti per la stagione 2025/26. Fino al giorno 30 , i vecchi abbonati potranno esercitare il diritto di pelazione e comfermare il posto dell’anno scorso., avvantaggiandosi, peraltro , di una tariffa scontata denominata “Ridotto Campioni AG4IN”.

Da lunedì 4 agosto, invece, partirà la vendita libera aperta a tutti, naturalmente, nei limiti della disponibilità.Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento, sia online, che presso i punti vendita della rete TicketOne.

Il club azzurro praticherà due diverse soluzioni: la versione full che comprende ben 24 gare tra serie A, le quattro partite casalinche di Champions e la gara degli ottavi di finale di Coppa Italia, quindi la versione Italia, Ia quale include tutti i 19 match di campionato, più l’incontreo di Coppa Nazionale, valido per gli ottavi della competizione, per un totale di 20 partite. Inoltre i giovani potranno godere di uno sconto del 50% sul prezzo se under 14 e del 25% se under 30. Le agevolazioni per gli abbonati della stagione passata termineranno alle ore 12:00 del 3 agosto 2025. In fase di Vendita Libera non sarà più possibile accedere alle tariffe ridotte. Ecco qui di seguito i prezzi praticati dalla SSCN:

RINNOVO CAMPIONI AG4IN – ITALIA