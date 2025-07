Juanlu Sanchez – Il Siviglia abbassa le pretese e fissa il prezzo a 17 mln ma il Napoli non si smuove dai 15

Il Napoli è da tempo sulle tracce del terzino del Siviglia Juanlu Sanchez. In un primo momento, il club andaluso aveva chiesto 20 milioni di euro per il suo cartellino, mentre adesso è sceso a 17. Tuttavia la società azzurra non vuole spingersi olre i 14/15 milioni + il 10% sulla futura rivendita. Il Ds Manna sembra fiducioso su una chiusura prossima dell’operazione, dal momento che la forbice tra domanda ed offerta si è ristretta, per cui sarà facile trovare un’intesa nei prossimi giorni. Il difensore spagnoloè stato scelto come alter ego di capitan Di Lorenzo, sulla fascia destra. Un profilo ideale quello del giovane 22enne che ha detto si al trasferimento alla corte di Antonio Conte.